Top 14 - Aviron Bayonnais : "La Rochelle ? Le très haut niveau, ce vers quoi il faut tendre"

La montagne était tout simplement trop grande pour l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc défaits à La Rochelle (26-6) ce samedi 15 avril dans le cadre de la 22e journée. Après ce troisième revers de suite, voici les déclas de Guillaume Martocq, Quentin Béthune et Grégory Patat.

Guillaume Martocq : "Sans l'état d'esprit, ça aurait été plus salé"

"Sur l'état d'esprit, on est satisfaits. Ça faisait deux matches qu'on avait perdu un peu notre force du début de la saison. Et on était venus chercher ça. Ici, si on n'avait pas mis l'état d'esprit, ça aurait été encore plus salé. Sur ce point, on est contents. Après, tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'on a fait quand même un bon match. L'indiscipline nous a fait mal. Puis, on est tombés sur une équipe de La Rochelle qu'on sait solide. On était sur le fil, constamment mais, mine de rien, on était tout de même dans les clous jusqu'à la 60ᵉ. Ils avaient aussi un gros banc, qui nous a fait du mal, notamment en mêlée. Mais que le bonus aurait été un peu dur contre nous aussi. Je pense que le score est logique.

On est contents de notre prestation défensive et on doit s'en servir. C'est bien de se frotter aussi à des joueurs de ce calibre. Maintenant, on ne se prend pas la tête. Le maintien est acquis. C'était notre objectif de la saison et désormais, on va prendre les matchs les uns après les autres pour les gagner, pour bien finir la saison et notamment à Jean-Dauger. On a envie de rester invaincus à la maison."

Quentin Béthune : "C'est assez frustrant..."

"On aurait voulu faire beaucoup mieux. Après, on a été beaucoup pénalisés et dans ce genre de match, c'est compliqué de rivaliser. La Rochelle est une grande équipe de ce championnat. Ils l'ont encore montré ce soir même avec beaucoup de ballons perdus. Ils ont des grands joueurs et ils nous ont puni en scorant au bon moment. On n'a pas su le faire. Quand on est rentrés dans leur camp, on n'a pas su scorer. Donc à partir de là, c'est compliqué. C'est ce qui fait la différence avec les grandes équipes. On est déçus du résultat parce que quand tu te prépares depuis quelques semaines, c'est assez frustrant de repartir avec autant de points encaissés.

On sait le résultat que Montpellier a fait aujourd'hui (défaite à domicile contre Castres) et on sait à quoi s'attendre le week-end prochain. Ça va être terrible et on sait ce qu'ils vont venir jouer à Dauger. Montpellier, ça fait partie des équipes de haut de tableau, qui se qualifient tous les ans. On a déjà à cœur de bien représenter Bayonne, de rendre fiers ces supporters, qui nous suivent partout. À nous de faire le boulot."

Grégory Patat : "On fait 18 fautes, c'est trop"

"Je pense qu'on a montré qu'on avait du caractère ce soir, c'est positif. C'est notre réalisme qui nous plombe. Parce qu'on fait de très belles choses en début de match. Mais après, on a subi la pression de cette équipe rochelaise. On n'a pas été suffisamment pragmatique sur nos temps forts, tout simplement. J'ai aimé le caractère de l'équipe mais après, quand tu subis trop, quand cette équipe se met en place... On a fait 18 fautes, c'est trop. Je vais regarder ça un peu plus dans le détail parce que je trouve que certaines décisions ont été très sévères.

Le mot d'ordre, c'était la collision à deux. Ralentir au maximum les rucks et envoyer une ligne défensive très haute qui les empêche de se lancer. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Mais La Rochelle est une équipe redoutable sur ballons portés. Elle laisse peu de chances à ses adversaires. Je pense qu'il y avait des opportunités pour nos trois-quarts, avec des jeux rasants derrière et qu'on n'a pas su trouver les bons espaces. C'est ça le haut-niveau, c'est ce vers quoi il faut aller.

On veut continuer à progresser. S'améliorer d'un week-end à l'autre, amener du contenu, montrer qu'on est une équipe qui grandit parce que ça servira pour la saison future. L'erreur, ce serait de se démobiliser et dire que notre saison est terminée. Mais là, c'est un gain de temps sur l'an prochain, parce que ce sera aussi compliqué. Désormais, on aimerait faire de très belles performances, pour récompenser tout le travail qui a été fait et pour le public qui nous a suivis sur Dauger."

Infirmerie : Geoff Cridge, remplacé à la 12e minute, souffre d'une entorse à la cheville et Guillaume Rouet, sorti sur civière à la 76e, a pris un coup de genou sur les côtes. Il doit passer des examens complémentaires.

