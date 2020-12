Top 14 - Aviron Bayonnais : le changement de gouvernance à la tête du club est acté

C'est la fin du modèle mis en place il y a sept ans avec un Directoire et un Conseil de Surveillance. Place à un Conseil d'Administration restreint où pourrons sièger quinze personnes. Dix membres ont déjà été nommés.

Sous le chapiteau VIP du Stade Jean Dauger, la réunion a duré 2h30. Les échanges ont parfois été houleux, perceptibles depuis l'extérieur de la salle. Chaque camp a défendu sa vision de l'Aviron. Parmi les dix-sept résolutions votées celle qui avait donc créée la polémique ces dernières semaines sur le changement de gouvernance et l'abandon d'une direction bicéphale.

Les membres du nouveau Conseil d'Admnistration se sont réunis hier soir, tard, pour élire le président. Selon nos sources il s'agirait de Philippe Tayeb. Mais le principal intéressé n'a voulu faire aucune déclaration ce mercredi soir. Il s'exprimera ce jeudi.

Réactions :

Nikolas Blain, président des Socios, opposé au chagement du mode de gouvernance : "C'était un peu tendu, c'est ce qu'on regrette ces derniers jours alors que le climat au club s'était apaisé ces dernières années. On l'a bien vu ce soir (mercredi) à coup d'avocat, de procédure, de contestation... ce n'est pas ce à quoi on aspirait. On prend acte du résultat de ce soir, on espère que les choses pourront revenir au calme, que le dialogue pourra se ré-instaurer. Il va falloir re-coller les morceaux. On espère que des signaux positifs vont être émis assez rapidement pour pouvoir se rassoir autour d'une table et trouver un terrain d'entente pour le bon fonctionnement du club. On demande clairement l'intégration d'un représentant des supporters au sein du CA. Un membre de plein droit et non la création d'une commission consultative".

Elie Benmergui, premier actionnaire de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, également opposé à ce changement : "Il y a eu des échanges, je suis intervenu pour dire tout le travail qui a été fait par le Conseil de Surveillance, pour réhabiliter son image, pour toutes les décisions prises pendant la durée de son mandat. J'ai aussi abordé le projet AB Etxea, le centre de formation. On s'incline devant le résultat des urnes. Je pense qu'on aime tous l'Aviron Bayonnais, peut etre certains à 100% et certains à 75%. J'espère que PhilippeTayeb sera élu parce qu'il a bossé pendant deux ans... pas comme on l'aurait voulu, en osmose avec le Conseil de Surveillance. J'ai toujours dit que tout seul on va vite, ensemble on va loin, espèrons que le club aille loin".