Top 14 - Aviron Bayonnais : le déplacement à Toulon, "un test sans pression de résultat"

Enclencher une dynamique positive à l'extérieur. C'est l'objectif de l'Aviron Bayonnais qui se rend à Toulon ce samedi 26 août (21 heures), à l'occasion de la deuxième journée de Top 14 . Des Ciel et blanc qui, l'an dernier, n'avaient remporté qu'un seul match à l'extérieur, à Clermont début novembre. Après avoir fait tomber Toulouse, le champion de France en titre à Jean Dauger, les Bayonnais veulent valider le test qui s'offre à eux face à une équipe toujours difficile à manœuvrer à Félix Mayol.

ⓘ Publicité

Swan Cormenier : "Remettre de l'ordre dans le désordre"

"On sait qu'ils vont avoir à cœur de vouloir faire une belle première à domicile pour leur public, pour aussi leur état d'esprit à eux, sachant qu'ils ont terminé leur premier match à l'extérieur par une défaite. On sait où on s'apprête à mettre les pieds. On s'est préparé en conséquence. Donc non, on n'appréhende pas. On n'a pas peur. On est juste pressés d'être à Mayol pour disputer ce match."

"On sait que Toulon, c'est une équipe physiquement très rude. On s'attend à un très gros combat, beaucoup d'engagement, surtout qu’ils vont être portés par leurs supporters dans un stade mythique. On a essayé de travailler à remettre de l'ordre dans le désordre. On sait qu’eux, comme nous, ils vont chercher à beaucoup jouer, peut-être que l’on sera amenés à surjouer. Mais c'est dans ces moments-là où il faudra une bonne lucidité pour faire les meilleurs choix possibles afin de faire la différence."

"L'année dernière, on avait fait l'ouverture de notre championnat là-bas. On s'était plutôt bien débrouillé jusqu'à la 50ᵉ minute. Il va y avoir pas mal de boulot, ça va être un test pour notre premier match à l'extérieur, même si on est rentrés dans la compétition le week-end dernier avec une victoire à domicile."

Vincent Giudicelli : "Toulon propose beaucoup de combat"

"Toulon est une équipe qui propose beaucoup de combats, donc on envisage d'être aussi présents dans ce domaine-là. C'est toujours des matchs particuliers à Mayol. On a bien travaillé dans cette pré-saison pour aller performer aussi à l’extérieur. Les joueurs qui étaient déjà présents ont pas mal aidé, ça a donc facilité les choses."

"Au niveau de l'état d'esprit, c'était vraiment top. Ils nous ont vite intégrés pour nous permettre d’assimiler rapidement ces nouveaux codes, les lancements et les différents schémas de jeu qui sont tout nouveaux. Ça change aussi à Montpellier. Ici, c'est quand même plus basé sur l'homme et c'est ça aussi qui me plaît."

Grégory Patat : "Pas de pression de résultat"

"On a hâte de voir ce que l'on peut proposer à l'extérieur. On sait que ça va être un match très compliqué et qu'on va devoir répondre à beaucoup d'intensité physique. On s'attend à ce que Toulon démarre vite, parce qu'ils voudront se rassurer après leur défaite à Lyon le week-end dernier."

"Les compositions des deux premières équipes étaient claires dans ma tête dès le début du championnat. Je n'ai pas fait d'évaluation par rapport à Toulouse. Sur le troisième match, à Castres, il y aura sans doute plus de choix. J'avais prévu de prioriser l'expérience collective sur cette première rencontre à domicile, puis d'envoyer les recrues dans un contexte moins anxiogène, puisqu'on n'a pas de pression de résultat. On a juste une pression de contenu."

"L'inconnu dans notre composition d'équipe, ce sont les six changements dans le paquet d'avants, six sur huit, c'est très rare d'un week-end sur l'autre. Il va donc falloir qu'ils trouvent une connexion entre eux rapidement, sachant qu'ils n'auront pas tous les repères. Je sais que l'état d'esprit sera au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir montrer des choses. Mais il va falloir être disciplinés dans notre système. Il ne va pas falloir que les individualités prennent le pas sur notre système."

loading

loading