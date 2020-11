Top 14 - Aviron/MHR : "Nous avons souhaité qu'ils passent quand même la Peña Baiona" confie Jean Monribot

Ce sera une première dans l'histoire du Top 14. Une Peña Baiona sans voix, sans supporters pour s'époumoner sur le plus célèbre hymne du rugby français. Bayonne reçoit Montpellier à huis-clos ce samedi pour le compte de la 9e journée. Une rencontre capitale dans la course au maintien.

Il y a des moments charnières dans une saison de Top 14. Ces deux réceptions de Montpellier puis de Toulon au stade Jean-Dauger en font incontestablement partie. "Il faut prendre le bon tournant, à la bonne vitesse et avec les bons pneus" estime Joël Rey, l'entraîneur des avants bayonnais.

Attention, la moindre sortie de route cet automne - après des accidents à Lyon et Bordeaux - pourrait coûter cher : quelques places vers le fond du classement, une confiance en berne et un manque de sérénité à n'en pas douter. Joël Rey en a bien conscience : "On doit faire le plein sur ces deux rencontres. On travaille bien malgré la contre-performance à Bordeaux. Il y a des moments où on a des trous d'airs à cause de fautes individuelles, on s'emballe. Cela ne doit plus arriver. On doit faire des matches pleins." Avant le début de cette 9e journée, l'Aviron pointe à la 11e place du classement avec 12 points et 7 matches joués.

"Il faut que l'on gagne pour le peuple bayonnais" M. Lafage

Pour prendre le bon wagon, Bayonne doit donc gagner contre deux des grosses cylindrées du championnat lors des 15 prochains jours, ce qu'il n'a plus fait depuis sa victoire au Stade Français, au début du mois d'octobre. Le demi d'ouverture Maxime Lafage a bien conscience de l'enjeu de ces deux rendez-vous : "Ils sont très importants pour l'avenir, pour bosser plus paisiblement et pour continuer à grandir aussi. Il faut qu'on gagne pour le peuple bayonnais, pour faire évoluer le club et maintenir à tout prix cette place en Top 14".

"Le public peut vous fouetter quand ça ne va pas mais vous encourager aussi dans des moments forts" J. Rey

Handicap supplémentaire pour les Bayonnais : ce match se jouera dans un stade Jean-Dauger totalement vide, dénué de ses supporters, de leurs éclats de voix, leurs encouragements.

Joël Rey reconnait que ce ne sera pas une situation aisée : "Pour nous c'est quelques chose qui est encore plus dur parce qu'on est conscient que notre équipe joue à fond quand le public est là. Il peut vous fouetter un peu quand ça ne va pas, mais il nous encourage aussi dans des moments forts. On est habitué au bruit. Je souhaite que les joueurs prennent conscience que si les gens ne sont pas là, ils sont derrière leur télévision ou leur poste radio. On a besoin de se faire violence pour se dire qu'il n'y a pas que les vingt-cinq mecs sur le terrain, il y a aussi tous les autres qui ont espoir en ce que l'on va faire".

Aviron Bayonnais / Montpellier à vivre en direct et en intégralité dès 17h30 ce samedi sur France Bleu Pays Basque, francebleu.fr et sur la page Facebook de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro.