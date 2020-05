Top 14 - Aviron Bayonnais : Mousset reste, Collet part en Pro D2

Après plusieurs semaines de calme plat, l'Aviron Bayonnais a repris cette semaine les annonces sur la composition de son effectif pour la saison prochaine en Top 14. Ce mardi 19 mai, il a officialisé le recrutement jusqu'en juin 2022 du 3e ligne basque d'Hegoalde Asier Usarraga (Jiff), en provencance du Biarritz Olympique où il a également été formé. Le lendemain, c'est la prolongation du pilier droit Luc Mousset qui est publiée.

Le joueur de 26 ans est arrivé à Bayonne en 2018 en Pro D2, prêté par La Rochelle son club formateur (2013-2018). A l'issue de cette première année, il a signé avec Bayonne jusqu'en 2021. Sa très bonne saison passée en Top 14 - 14 match dont 7 titularisations sur 17 journée, plus 3 matchs de Challenge européen - ont convaincu les dirigeants ciel et blancs d'anticiper la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2022. Il partagera le poste la saison prochaine avec la recrue anglaise Sam Nixon, Toma Taufa et Jean-Baptiste De Clercq.

En revanche, le départ du 3e ligne Benjamin Collet se confirme. Le club de Pro D2 de Valence Romans a en effet annoncé ce mercredi 20 mai que le joueur de 31 ans rejoignait ses rangs pour les deux prochaines saisons. Le flanker, arrivé en 2018 de Tarbes, sort d'une saison blanche après s'être rompu les ligaments d'un genou en février 2019 à Bourg-en-Bresse alors qu'il faisait partie des hommes de base de l'effectif bayonnais. Il n'a disputé qu'un match de Top 14 cette saison et 3 de Challenge européen.