Top 14 - Aviron Bayonnais : nouvelle prolongation d'un jeune du cru

Décidément, le chargé de communication de l'Aviron Bayonnais s'amuse bien sur les réseaux sociaux en cette période de confinement. Après le rébus pour annoncer la prolongation du 2e ligne Guillaume Ducat lundi (2022), c'est une grille de mots croisés qui a précédé l'officialisation de la prolongation d'Arthur Duhau.

Le jeune ailier de 22 ans, champion de France de Pro D2 la saison passée, était déjà lié avec son club de toujours jusqu'en 2022. Il a ajouté une saison supplémentaire à son contrat en cours et prolonge donc jusqu'en juin 2023.

Arthur Duhau est un Avironard pur jus puisqu'il a débuté le rugby avec le maillot ciel et blanc à l'âge de 5 ans pour ne plus jamais le quitter. Titulaire à 10 reprises en Top 14 cette saison, il est le joueur le plus utilisé à l'aile bayonnaise.

C'est le 12e joueur professionnel bayonnais à prolonger l'aventure, le 4e à être passé par le centre de formation des ciels et blanc.