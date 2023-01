Top 14 - Aviron Bayonnais : "On ne pouvait pas espérer mieux", les déclas après le revers à Bordeaux

Bayonne s'est réveillé en fin de match et malgré le doublé du talonneur Torsten Van Jaarsveld sur ballon porté, rentre bredouille de Bordeaux. Défaite 23-15 contre l'UBB ce samedi 7 janvier, pour le compte de la 15e journée de Top 14 . Découvrez les déclarations du demi de mêlée Maxime Machenaud, du talonneur Thomas Acquier et du manager Grégory Patat.

Maxime Machenaud : "A nous de répondre présents..."

"Ce n’est pas le premier match où on court derrière le score et où on prend des essais casquette. On aurait pu éviter cela avec plus d’attention. Après, on a eu deux occasions de revenir dans la partie qu’on n’a pas mises au fond et c’est pour cela qu’il y a cet écart. (...) y a eu beaucoup d’échanges de jeu au pied et ils ont répondu présent. En première mi-temps, il a dû y avoir cinquante coups de pied peut-être. De là à l’avoir perdu… En tout cas, ils nous ont mis sous pression. C’est difficile d’analyser ça à chaud. Il y a des occasions qu’on aurait pu mettre au fond. On breake une ou deux fois et on a ces ballon-portés à cinq mètres. Eux, au contraire ils vont dans notre camp et marquent directement. C’est ce qui nous fait mal."

Sur les changements dans l'effectif : "On ne va pas se cacher derrière ça. C'est vrai que les mecs qui étaient sur la pelouse le week-end dernier ont fait le job face à Toulon. Il y avait d'autres, comme moi, qui avaient l'opportunité de jouer, donc non, on ne va pas se cacher derrière ces changements, même si forcément, peut-être qu'on manquait un peu de rythme... à l'image de Geoffrey Cridge pour qui, c'était la première fois qu'il était aligné en numéro huit. Il n'avait pas les automatismes d'autres joueurs. Mais à Clermont, on avait aussi fait les mêmes rotations et on avait remporté le match. Il faut donc grandir en tant qu'équipe, en tant que groupe. Ces changements, c'est le staff qui les décident. A nous de répondre présent quand on est sur le terrain. C'était aussi le premier match de Luke (Morahan). Ce n'est pas évident de trouver ses repères en deux entraînements, sur les placements défensifs. Il y en a eu, en plus, des ballons de pression et du jeu au pied."

"On n’a pas pris d’essais quand ils rentrent dans nos 20 derniers mètres alors qu’ils sont durs à arrêter avec des ballon-portés souvent. C'est ce qui est bien, on n’a pas lâché. Les joueurs de Bordeaux nous l’ont dit, on est des chiens, on ne lâche rien. C’est important ce caractère, pour la construction d’un groupe. Ce n'est pas facile de prendre un bonus offensif contre nous. Maintenant, place à la pause de la Coupe d'Europe. Il va falloir montrer un beau visage, et ensuite préparer la réception de Brive, qui est dans un coin de tête pour tout le monde."

Thomas Acquier : "On fait trop d'erreurs pour exister..."

"Il y a des regrets vu la physionomie de la fin de match. Après, vu le déroulement du match, on ne pouvait pas espérer mieux puisqu'on a fait trop d'erreurs pendant le match pour essayer d'exister et de coller au score. Quand on y met les ingrédients, on est capable de rivaliser. Mais il va falloir qu'on apprenne à le faire de façon continue durant 80 minutes pour pouvoir espérer mieux."

Torsten van Jaarsvel a inscrit un doublé (72', 77') pour maintenir l'Aviron à flots © AFP - THIBAUD MORITZ

"Un manque de leaders sur la première période ? Je ne pense pas. Le groupe est large et on aura besoin de tout le monde pour essayer d'aller plus loin. On n'a pas réussi à être réguliers pour imposer notre jeu. Bordeaux nous a mis en difficulté, on a perdu des ballons au contact, ce qui empêchait de répéter les séquences de jeu et de mettre Bordeaux à mal. C'est rageant mais malgré tout, on a réussi à s'accrocher et à revenir dans le match. Bordeaux est une grande équipe et a fait un bon match et nous. À nous de se servir de ces événements pour grandir et pour que ça nous serve les matches suivants. Ca fait trois matchs qu'on démarre mal : 14-3 à Pau, 10-0 contre Toulon 13-3 ici... il va falloir qu'on arrive à régler ça pour attaquer les matches sans ce retard à rattraper. Ce sont pleins de petites choses qui vont être des enseignements pour la suite. Là, on va basculer sur la Coupe d'Europe dans laquelle on n'a pas montré une très belle image. Donc, je pense qu'on a un blason à redorer sur ces deux matchs-là. Vendredi, on part en Italie. Il y a un match à jouer samedi, contre une équipe qui nous a secoué à la maison. Même si on sait très bien que nos chances de qualification sont faibles vu les matches qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, reviendra le championnat, avec la réception de Brive."

Grégory Patat : "L'état d'esprit ne suffira pas contre ces équipes..."

"Le score est juste. L'UBB mérite sa victoire parce qu'on n'a pas fait preuve de maîtrise dans notre camp et on a fait trop de petites fautes pour pouvoir les pousser dans leurs retranchements. Ils ont été efficaces dans la zone de marque. Nous, on ne l'a pas été. On a eu beaucoup d'occasions, mais aujourd'hui, le score est pour eux. L'État d'esprit était là, mais notre rugby manquait de précision."

"On craignait cette mêlée de Bordeaux. On avait 4 piliers droit alignés sur la feuille de match, trois numéros cinq sur leur équipe de départ. On savait où ils voulaient nous amener. On savait que c'était l'équipe la moins pénalisée sur les ballons portés. Je crois qu'aujourd'hui, on les pénalise sur trois mauls, deux essais et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir provoquer les choses et être pragmatique."

Remuant, notamment en seconde période, Rémy Baget n'aura pas trouvé la clé de la défense girondine © AFP - THIBAUD MORITZ

"Le but était de jouer l'occupation, on ne voulait surtout pas se démarquer, se découvrir dans notre camp. On voulait les amener au score à la mi-temps. Mais quand tu vois leur essai, un manque de vigilance. Sortie de camp, trois points supplémentaires. C'est là où il faut qu'on grandisse, si on veut taper à la porte et battre ce style d'équipe, demi-finaliste depuis quelques années. L'état d'esprit ne suffira pas."

"Il n'y a pas de titulaire, de remplaçant, de turnovers. Aujourd'hui, l'Aviron peut compter sur un groupe de joueurs de 40 joueurs et montre qu'on est présent. Oui, des joueurs ont montré un beau visage. Ça va tirer tout le monde vers le haut. Je ne parlerai pas de hiérarchie parce qu'on ne va faire une évaluation en interne. On va travailler ensemble."

