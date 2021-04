Top 14 - Aviron Bayonnais : "Pau ? Notre montagne à nous", concède Maxime Lafage

L'Aviron renoue avec le Top 14 après trois semaines sans match. Direction Pau, vendredi (20h45) pour un choc qui ouvre cette 21e journée de championnat. Les Ciel et blanc, douzièmes, comptent sept points d'avance sur la Section, treizième et barragiste. À six journées de la fin de la phase régulière, ce match s'avère important, capital diront certains. L'occasion de faire le trou dans la course au maintien. Problème : Pau est un peu la bête noire de l'Aviron.

Cinq matches depuis septembre 2016, aucune victoire en match officiel : trois défaites et un match nul. Le dernier échec remonte au 16 janvier 2021, défaite 22-23. L'an passé aussi, revers sur la pelouse de Dauger dans des conditions dantesques, sous un déluge avec la pluie et le vent (3-9). Même en match amical, l'Aviron s'est incliné face aux Béarnais, le 14 août dernier.

"Toujours à peu de choses"

De là à dire que l'Aviron fait un complexe d'infériorité avec Pau ? Réponse de l'ouvreur, Maxime Lafage. "Non, je ne pense pas. Ce que je peux ressentir du groupe, c'est que c'est un défi, un défi qu'on doit se lancer, surtout sur un match hyper important comme vendredi. On a envie de renverser notre montagne, que l'on n'arrive pas à franchir. Donc, on va tout faire pour la franchir et on est très excité pour ce match. Avant d'ajouter : "Tous leurs matches sont accrochés. Ils n'ont jamais pris branlée, comme on dit. Mais voilà, il va falloir qu'on fasse un match complet, surtout en défense, comme on l'a fait contre le Racing, pour pouvoir, pour les faire douter d'entrée, pouvoir après nous contrer ou scorer dès qu'on pourra sauver Gaëtan Germain, soit avec des essais d'autres joueurs."

"À chaque fois, ça se joue à peu de choses, concède Joël Rey, l'entraineur des avant Bleu et blanc. Par rapport au match aller, on a toujours des regrets. J'espère que la pièce, quand elle sera sur la barre transversale, tombera pour une fois de notre côté [...] Si on serre le score, qu'on est au rendez vous de certaines phases de jeu, on a un buteur de loin, des éléments qui peuvent nous permettre d'y arriver. Vu leur position, si on arrive a les faire douter, alors ça peut les mettre en danger."

Enchaîner une troisième victoire

Alors sur le terrain, comment expliquer de telles difficultés face à Pau ? "Une belle équipe, analyse Mariano Galarza, le deuxième ligne bayonnais. Je ne crois pas que le classement reflète la valeur de cette équipe. Une formation solide. L'une des meilleurs mêlées du championnat. Et derrière, ils sont très dangereux, quand ils prennent la largeur. Ils ont un jeu complet, de très bonnes combinaisons. C'est une équipe toujours dangereuse et qui sait s'adapter aux conditions de jeu.."

Pour l'Aviron, ce que certains qualifient de "derby du 64", c'est l'opportunité de remporter une troisième match de suite, ce n'est jamais arrivé cette saison.