Top 14 - Aviron Bayonnais : première pour Machenaud, les déclas d'avant-match contre Bordeaux-Bègles UBB

Maxime Machenaud, le demi de mêlée, et Quentin Béthune, le pilier, feront leurs grands débuts avec l'Aviron Bayonnais ce samedi 24 septembre à l'occasion de la réception de Bordeaux-Bègles (17 heures). Découvrez les compositions des équipes et les déclas d'avant-match.

Le staff de l'Aviron Bayonnais a décidé de procéder à quatre changements pour la réception de Bordeaux-Bègles ce samedi 24 septembre. Ils sont XX à rempiler après le déplacement au Stade Français, dont Gaétan Germain, Camille Lopez, Guillaume Rouet, Sireli Maqala, Rémy Baget, Uzair Cassiem et Facundo Bosch qui ont débuté tous les matches depuis la première journée. Denis Marchois, titulaire en troisième ligne, sera capitaine.

L'autre fait marquant c'est la première feuille de match de Maxime Machenaud, le demi de mêlée international, et de Quentin Béthune, le pilier arrivé du Stade Français cet été. Voici les équipes et les déclas d'avant-match de ce Bayonne ─ Bordeaux-Bègles.

XV de départ de Bayonne

15- Gaëtan GERMAIN

14- Teiva JACQUELIN ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Guillaume ROUET

7- Denis MARCHOIS (cap.) ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Manu LEINDEKAR

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Swann CORMENIER

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Quentin BETHUNE ; 18- Konstantin MIKAUTADZE ; 19- Olajuwon NOA ; 20- Maxime MACHENAUD ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Yan LESTRADE ; 23- Pieter SCHOLTZ

Infirmerie :

Matis Perchaud (grosse entaille au genou) est forfait pour la venue des Bordelo-Béglais. Il rejoint à l'infirmerie Eneriko Buliruarua (côtes cassées) et Baptiste Héguy (déchirure au mollet) touchés contre le Racing. Arthur Duhau (tendon rotulien) est absent longue durée, tout comme Jean Monribot (adducteurs), il ne sera pas de retour avant décembre, Bastien Pourailly (ischios jambiers) est absent pour encore six à sept semaines. Peyo Muscarditz est proche d'un retour. Kaminieli Rasaku, arrivé il y a dix jours, est en période de prises de repères.

Choix sportifs pour Geoff Cridge, Mateaki Kafatolu, Afa Amosa et Thomas Acquier

L'équipe de l'UBB

UBB

