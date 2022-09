Top 14 - Aviron Bayonnais : quelques rotations pour "ne pas casser la dynamique" au Stade Français Paris

On change, un peu, une équipe qui gagne du côté de l'Aviron Bayonnais qui se déplace ce samedi 17 septembre à Paris pour y affronter Paris, à l'occasion de la troisième journée de Top 14.

Grégory Patat et ses adjoints vont retoucher avec parcimonie l'équipe qui s'est imposée contre le Racing le week-end dernier (31-25). "Les joueurs qui entreront devront se mettre au niveau du reste de l'équipe. On a besoin de savoir où ils en sont physiquement et si dans notre jeu, ça peut coller", a indiqué ce jeudi Joël Rey, l'entraineur des avants bayonnais.

Le XV probable de Bayonne : Robertson - Jacquelain, Maqala, Martocq, Baget - (o) Lopez, (m) Rouet - Olajuwon, Cassiem, Huguet- Mikautadze, Leindekar - Cotet, Bosch, Perchaud.

Remplaçants probables : Van Jaarsveld, Cormenier, Marchois, Hourcade, Ruru, Lestrade, Germain, Scholtz.

Peyo Muscarditz (cheville) et Yann David (adducteurs) ont repris l'entrainement collectif, tout comme Quentin Béthune, Geoffrey Cridge, Afa Amosa (cuisse) et Mateaki Kafatolou. Maxime Machenaud (mollet) pourrait reprendre la semaine prochaine dans le groupe, mais aucun risque ne sera pris.

Infirmerie : Eneriko Buliruarua (côtes cassées) et Baptiste Héguy (ischios) touchés contre le Racing, manqueront le déplacement à Paris et la réception de Bordeaux-Bègles. La durée d'indisponibilité n'est pas encore précise, les résultats des nouveaux examens sont attendus par le staff médical.

Arthur Duhau (tendon rotulien) est absent longue durée, tout comme Jean Monribot (adducteurs), il ne sera pas de retour avant décembre, Bastien Pourailly (ischios-jambiers) est absent pour encore six à sept semaines.

Déclas de Martocq, Rey et Rouet