Top 14 : quel calendrier pour l'Aviron Bayonnais et les autres équipes dans la course au maintien ?

Quatre équipes - Brive, Bayonne, Montpellier et Pau - sont encore au coude à coude pour éviter cette 13e place de Top 14. Position synonyme de barrage chez le perdant de la finale de la Pro D2. Et au regard des dernières saison, mieux vaut éviter cette place puisque les clubs finalistes de Pro D2 ont, pour l’instant (depuis 2017-2018), toujours réussi à l’emporter face au 13e de Top 14 (Grenoble en 2018 et Brive en 2019). À quatre journées de la fin du championnat, les prochaines échéances seront décisives pour la course au maintien.

Le calendrier des concurrents au maintien : Brive, Bayonne, Montpellier, Pau et Agen © Radio France - Stéphane Garcia

CA Brive (10e, 44 pts)

Le CAB (10e) : reçoit au Stade Français (J23) ; va à Lyon (J24) ; reçoit Castres (J25) ; va au Racing 92 (J26)

Aviron Bayonnais (11e, 40 pts)

Bayonne (11e) : reçoit l’UBB (J23) ; va au Stade Toulousain (J24) ; va à Montpellier (J25) ; reçoit le Stade Français (J26)

Montpellier (12e, 40 pts)

Le MHR (12e) : reçoit La Rochelle (J23) ; va au Stade Français (J24) ; reçoit Bayonne (J25) ; va à Pau (J26) + va à l’UBB (J22 - reportée)

Pau (13e, 36 pts)

La Section (13e) : va à Agen (J23) ; reçoit le Racing 92 (J24) ; va à La Rochelle (J25) ; reçoit Montpellier (J26).

Prendre un point de plus que Pau

La prochaine journée n’augure déjà rien de bon puisque, si du côté bayonnais on reçoit Bordeaux-Bègles, l'UBB - désormais 7e toujours dans la course au Top 6 - ce samedi (17h45), la Section se déplace à Agen, où tout le monde fait le plein de points. La suite ? Deux déplacements pour les Ciel et blanc. Toulouse puis Montpellier. Les Héraultais, à égalité de points avec l'Aviron, qui continuent à avoir les cartes en main avec la réception de Bayonne et un déplacement lors de la dernière journée en Béarn.

Dernière journée durant laquelle les joueurs de Yannick Bru, eux, recevront le Stade Français. Les Parisiens peut-être d'ici là toujours à la lutte pour les six premières places. Quoiqu'il en soit, il faudra terminer la saison avec un point de plus que les Palois qui, avec leurs deux victoires dans les confrontations directes (22-23 ; 43-33), disposent de l’avantage en cas d’égalité parfaite au soir de la 26e et dernière journée de championnat.