Top 14 - Aviron Bayonnais : sans Maqala, avec Muscarditz pour le déplacement à Toulouse

On ne change pas une équipe qui gagne, ou presque. Pour le choc qui attend l' Aviron Bayonnais à Toulouse, ce samedi 4 février, dans le cadre de la 17e journée de championnat, le staff procède à trois changements dans le groupe de joueurs qui ira affronter le Stade, leader incontesté du Top 14 cette saison.

En effet, dans le quinze de départ, l'Aviron fera sans son facteur X, Sireli Maqala. Omniprésent en attaque (quatre essais) et en défense, particulièrement dans les zones de rucks, le trois-quart centre fidjien est laissé au repos. Cette saison, il a disputé 15 rencontres (pour 13 titularisations). À la place, Peyo Muscarditz devrait démarrer, associé à Eneriko Buliruarua. Ce sera la huitième feuille de match de la saison (moitié/moitié entre Top 14 et Challenge Cup) pour l'ancien capitaine bayonnais.

Maqala, au repos

Sur le banc, deux autres joueurs vont refaire leur retour. Le premier, Jean Monribot . Le troisième ligne qui arrêtera sa carrière à l'issue de la saison, disputera ses premières minutes en championnat. Il a joué les deux dernières rencontres de Coupe d'Europe, à Trévise et contre les Scarlets. Dans le groupe aussi, Thomas Dolhagaray. Le jeune ouvreur âgé de 22 ans devrait prendre la place de Jason Robertson, absent ce jeudi de l'entrainement sur la pelouse de Jean Dauger.

Autres absences côté bayonnais : celles de Konstantin Mikautadze et de Marland Yarde . Le deuxième ligne, international géorgien, a été convoqué pour 15 jours pour jouer avec sa sélection dans le Tournoi B. De son côté, Yarde a dû écourter sa séance en début d'entrainement. L'ailier anglais de l'Aviron a eu une alerte musculaire. Pour l'heure, il a disputé un seul match sous les couleurs bayonnaises, le 21 janvier, contre les Scarlets.

Toujours pas d'Olajuwon Noa (entorse du medio-pied gauche), et d'Afa Amosa (entorse cheville gauche) en revanche. Sinon, le groupe a pu retrouver Yann David, et parmi les jeunes qui se sont entraînés avec les pros, Victor Hannoun et Jean Guicherd, le jeune troisième ligne.

Équipe probable de Bayonne

1- Swan CORMENIER ; 2- Facundo BOSCH ; 3- Pascal COTET

4- Denis MARCHOIS (c) ; 5- Thomas CEYTE

6- Pierre HUGUET ; 8- Uzair CASSIEM ; 7- Baptiste HEGUY

9- Guillaume ROUET ; 10- Camille LOPEZ

11- Rémy BAGET ; 12- Peyo Muscarditz ; 13- Sireli MAQALA ; 14- Arnaud ERBINARTÉGARAY

15- Luke MORAHAN

Remplaçants : 16- Thomas ACQUIER ; 17- Matis PERCHAUD ; 18- Manuel LEINDEKAR ; 19- Jean MONRIBOT ; 20- Maxime MACHENAUD ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Guillaume MARTOCQ ; 23- Pieter SCHOLZ

