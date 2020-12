Top 14 - Aviron Bayonnais / Stade Toulousain : le dernier champion de France au menu pour terminer le bloc

Un dernier coup de collier avant la parenthèse européenne. Bayonne reçoit le Stade Toulousain ce samedi après-midi pour le compte de la 11e journée de Top 14. Sans doute l'adversaire le plus difficile depuis la venue de La Rochelle, début octobre. Aymeric Luc, meilleur marqueur d'essais de l'Aviron, en compagnie de Joe Ravouvou (5) en a bien conscience : "On va devoir faire notre meilleur match et continuer sur notre lancée, après on ne va pas se mettre plus de pression que sur les matches précédents à domicile. On va provoquer le destin".

Le Stade Toulousain - deuxième du championnat - monte en puissance ces dernières semaines. Preuve en est la large victoire face à Agen samedi dernier (63-18). Après une période délicate liée à l'absence de dizaines d'internationaux, il récupère des forces vives. Il enregistrera le retour de nombreux cadres comme Ntamack, Dupont et Marchand. Sans compter, les hommes en forme des lignes arrières : Huget, Médard ou Guitoune. Aymeric Luc, l'ailier bayonnais connait l’ampleur de la tâche qui attend les siens : "Au delà de la vidéo de cette semaine, ce qui est impressionnant c'est ce que l'on voit depuis deux ans. C'est une équipe qui porte beaucoup le ballon, qui joue beaucoup après placage, qui joue beaucoup de duels et qui les gagne. Si on commence à les mettre dans l'avancée forcément, ils prendront l'avantage". Les Toulousains voudront aussi préparer au mieux la Coupe d'Europe qui débutera pour eux la semaine prochaine avec un déplacement à Belfast.

Mais Bayonne peut y croire. Toulouse était tombé lors de son dernier voyage à Jean Dauger, en février dernier. Trop indiscipliné et privé de ballon, le champion en titre était même rentré du Pays Basque sans bonus (20-10). Souvenir d'un Jean Dauger plein à craquer, dans le monde où on pouvait encore aller au stade, s'époumoner dans les tribunes et traîner à la buvette pour refaire le match. Cette rencontre avait été la dernière jouée par l'Aviron lors de la saison 2019-2020 avant que celle-ci ne s'arrête brutalement à cause de l'épidémie de coronavirus. Autre statistique en faveur de l'Aviron : Toulouse n'a plus gagné à Bayonne depuis 2012 et un succès 35 à 6.

Pour ce match, l'Aviron enregistre les retours de nombreux joueurs cadres laissés au repos la semaine dernière pour le déplacement au Racing : Boniface, Nixon, Galarza, Germain, Muscarditz et Ravouvou, pour ne citer qu'eux. A la charnière on retrouvera Rouet et Lafage. Muscarditz sera capitaine.

> Bayonne / Toulouse un match à vivre en direct dès 18h sur France Bleu Pays Basque avec Amaia Cazenave, Paul Couet Lannes et Christian Bibal.