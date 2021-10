Top 14 - Aymeric Luc : "Particulier de jouer Biarritz"

Sans Biarritz, il n'aurait peut-être pas signé à Toulon, ou en tout cas peut-être pas dès cet été. On le rappelle, après le derby de barrage perdu contre le BOPB avec Bayonne, et son tir au but manqué, Aymeric Luc rejoint la Rade. Avec succès. Dans un début de saison compliqué pour les Toulonnais, il est de ceux qui ont enchaîné les bonnes prestations. Et dans la victoire contre Biarritz de ce samedi, malgré les confitions dantesques, il a été précieux. Au pied, dans le jeu d'occupation (avec un 50/22 à la 26e), et en défense.

"Il ne fallait pas prêter attention à ça, au contexte. Oui, c'est toujours particulier de jouer Biarritz. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de contexte qui va avec ça, ça change tout. Ça devient une équipe comme une autre."

Lui qui a été appelé lundi dernier avec le groupe de 42 joueurs du XV de France pour remplacer Virimi Vakatawa revient sur sa belle semaine. "Elle s'est bien déroulée. C'était une très bonne nouvelle (d'être appelé). Après, c'était aussi dur de partir avant de partir à Paris après avoir pris 40 points à La Rochelle. Donc, c'est vrai que le bilan est un peu mitigé. De façon individuelle, ça permet aussi de voir autre chose. C'était un court, un court séjour et j'étais très heureux aussi de redescendre sur Toulon et jouer ce match. Sur ce match, on avait besoin de la victoire. Ce n'était pas le match le plus le plus fun de la saison. Il fallait qu'on sorte de cette petite période compliquée, donc quatre points à la maison, c'était important histoire de nous donner un peu d'air et de partir sur une nouvelle, dynamique. C'est mission accomplie à ce niveau là."

"Qu'Aymeric (Luc) continue à jouer comme il fait, c'est un super joueur." C'est ce qu'avait dit Serge Blanco à France Bleu Pays Basque sur l'arrière Bayonnais au surlendemain du derby historique de la montée remporté par Biarritz. La légende du XV de France lui avait tressé des louanges. Des propos à retrouver ICI.