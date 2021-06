Top 14 - barrage UBB-ASM : un moment charnière

Maxime Lucu et Matthieu Jalibert pour l'Union Bordeaux-Bègles, Morgan Parra et Camille Lopez pour Clermont ont sans doute les clés d'un quart de finale indécis ce samedi soir (20h45) à Chaban-Delmas.

Un point d'écart au classement, un point d'écart sur les deux confrontations, l'UBB et l'ASM se tiennent de très près cette saison.

L'équipe qui décrochera son billet pour Lille sera sans doute celle qui contrôlera le mieux le tempo du match et dans la bataille des chefs d'orchestre, ce barrage va mettre aux prises un quatuor de talent.

"Dans le money time, rappelle Christophe Urios en référence au basket, tout le monde se retourne vers les grands joueurs. Ce sont eux qui font la différence. Quand t'arrives dans des matches comme ça, tes grands joueurs doivent être à leur meilleur niveau. Sinon, tu ne gagnes pas le match."

Côté expérience, le duo Morgan Parra - Camille Lopez a une longueur d'avance. Il boucle sa septième saison sous le maillot de l'ASM, compte 402 matches de Top 14 et affiche 100 sélections en équipe de France. La paire girondine se côtoie depuis deux ans seulement pour un total de 84 matches de championnat et douze sélections pour le seul Matthieu Jalibert.

Maxime Lucu va devoir gérer les temps forts et les temps faibles de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

"Morgan et Camille ont roulé leur bosse, explique Rémi Lamerat qui a joué avec ces deux charnières, ils sont à un stade de leur carrière où ils ont vécu énormément de belles choses en club et en équipe de France. Ce sont deux joueurs d'expérience face à Maxime et Matthieu qui en ont beaucoup moins mais qui sont aussi ambitieux et compétiteurs. C'est un bel affrontement de talent et de caractère. Et dans notre système et dans le leur, les charnières sont vraiment les chefs d'orchestre de l'équipe. Ce sont deux des plus belles charnières de notre championnat, il va y avoir un beau match."

Animation, qualité technique, jeu au pied, gestion des temps forts et des temps faibles. Les quatre hommes maîtrisent leur affaire. Reste à savoir quel tandem aura le plus de temps et d'espace pour diriger la manœuvre.

"Cette confrontation directe va peser sur le match, acquiesce Christophe Urios, mais cette confrontation est tellement dépendante du paquet d'avants. Si tu avances, c'est plus facile. Si tu n'avances pas et que tu es sous pression, c'est dur. Il faut qu'on mettre notre charnière de grandes qualité dans les meilleures dispositions."