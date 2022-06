Top 14 (barrages) - UBB : "Ils veulent fermer ma gueule"

"Très basique". Christophe Urios résume la semaine d'entraînement de l'Union avant sa deuxième participation aux phases finales du Top 14. Le manageur n'a rien impulsé de particulier. Il faut dire qu'il avait mis les pieds dans le plat dimanche dernier au soir d'une défaite à Perpignan (22-15) qui l'avait privé d'une qualification directe pour les demi-finales. Il avait clairement mis en doute l'investissement de son équipe. Un message qui a bien sûr eu du mal à passer.

Je ne vais pas arriver avec un nez rouge et une perruque blonde

"J'ai dit les choses dans la presse après le match, rappelle Christophe Urios, ils sont dans une dynamique où ils veulent fermer ma gueule. Je n'attends que ça. Ca crée de la tension, chez moi en premier. Je ne sais pas faire semblant. Je ne vais pas arriver avec un nez rouge et une perruque blonde. Ils sont en guerre contre moi. Qu'ils me montrent qu'ils vont me faire fermer ma gueule. Je serai le premier content."

Le cœur du vestiaire

Depuis mardi, le staff s'est mis en retrait et les cadres du vestiaire ont pris la main pour que le groupe se resserre et passe en mode phase finale. "C'est le cœur du vestiaire qui va parler, explique Urios. Et qui doit parler. Leurs relations, leur ambition. C'est maintenant."

L'UBB de Maxime Lucu doit retrouver sa rage de vaincre. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB aborde ce barrage avec pas mal d'incertitudes. Moins sur son rugby que sur sa capacité à se faire mal pour faire tourner les rencontres en sa faveur. Champions Cup comprise, elle n'a gagné que trois de ses treize derniers matches. "On n'a pas envie de penser à ce qui s'est passé ces dernières semaines, avoue le demi de mêlée Maxime Lucu. On a envie d'être positif. Tout au long de la saison, on a quand même été présent pour se qualifier dans les trois. On y est. Il faut arrêter de baisser la tête. On a travaillé en ce sens et en silence pour arriver dimanche le plus prêt possible et se donner la chance de gagner trois matches pour un rêve."

L'Union a donc décidé d'appuyer sur le bouton "reset" pour réussir, comme l'an passé face à Clermont, à passer le cap des barrages. L'heure n'est ni au bilan, ni aux paroles mais à l'action. "Il faut agir, martèle le capitaine Mahamadou Diaby. On a un objectif c'est de continuer à vivre. Il faut tout donner pour ça. Mouiller le maillot c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste n'est pas important."