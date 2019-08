Top 14 - Battu à Pau en ouverture, Brive "pensait être prêt mais est passé un peu à côté"

Brive-la-Gaillarde, France

Brive tombe à Pau pour la première journée de Top 14. Promu dans l'élite, le CAB s'incline 33-14 ce samedi dans le Béarn. Les Corréziens, qui pour beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore ce niveau, ont affiché trop de carences pour espérer ramener quelque chose du stade du Hameau. " On a été trop imprécis, on a fait tomber beaucoup de ballons et nous n’avons pas été suffisamment efficace en conquête pour les faire douter " estime Jeremy Davidson.

"Cela va nous aider pour voir le niveau qu'il faut arriver à atteindre"

Pourtant, le CAB a longtemps évolué en supériorité numérique quand le 3e ligne palois Ugena est exclu à la 21e minute, après une percussion l'avant bras dans le visage de Julien Blanc, demi-de-mêlée corrézien. " Quand Pau a pris le carton rouge, nous pensions vraiment avoir une carte à jouer. Mais, finalement, ce sont les Palois qui avaient vraiment les crocs. Ils voulaient plus gagner le match que nous : très combatifs, très bons en défense, agressifs. Ils ont mieux géré le match que nous, avec une défense supérieure à la nôtre " continue le manager d'un CAB aussi mis à mal en mêlée fermée en première période, mais aussi sur ses lancers en touche dans le deuxième acte. Pourtant, quand le CAB s'est montré patient et davantage maître de son sujet, il a su se rapprocher de la Section (13-7, 36e puis 23-14, 71e) mais sans jamais pouvoir revenir à hauteur. " Cela va nous aider pour voir le niveau du Top 14 qu’il faut arriver à atteindre. _Nous pensions être prêts, mais on est un peu passé à côté_. Même à 14, Pau a été plus combatif et plus agressif que nous " conlut Jeremy Davidson.

Les résultats de la 1re journée

Le classement