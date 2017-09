Top 14 - Battu par le Racing, Brive passe "en opération maintien" après sa nouvelle défaite

Le CA Brive s'est incliné pour la troisième fois de la saison en trois matchs de Top 14, ce samedi soir, au Stadium. Après La Rochelle, c'est le Racing (6-25) qui est venu s'imposer en Corrèze. La situation se complique encore pour le CAB, cloué en dernière position.

La saison 2017-2018 s'annonce galère pour le CA Brive. Défait lors des deux premières journées, le CAB s'est à nouveau incliné, ce samedi soir, pour la troisième journée du championnat. Cette fois, c'est le Racing 92 qui est venu triompher à Brive (6-25). Auteur de leur meilleure performance en trois sorties, les Corréziens ont été cueillis à froid (essai concédé à la 3e minute) avant de courir au score tout au long de la partie. En manque de réalisme, avec trois ballons perdus à cinq mètres de l'en-but francilien (interception puis essai du Racing ; pénalité pour ballon gardon au sol ; et en avant) et un essai refusé à Benjamin Lapeyre (parti d'un rien devant un coup de pied de Lobzhanidze), les Brivistes n'ont clairement pas été récompensés de leurs efforts face à des Racingmen au contraire réalistes.

"On est en opération maintien [...] et Brive restera en Top 14"

Après cette troisième défaite en trois matchs, le CAB reste scotché à la dernière place du Top 14. Et rien ne sera facile car se profilent trois matchs très compliqués à Clermont, contre Toulouse et à Montpellier. "Nous sommes une équipe qui doute. On est dans le dur" dit Nicolas Godignon, le manager du CAB.

Le trois quart centre Arnaud Mignardi, capitaine du CAB ce samedi contre le Racing, ne s'est pas montré abattu à l'issue de la rencontre, et au contraire offensif. "On est en mode maintien, on est en opération maintien. On ne pense plus qu'à ça, c'est primordial. Il ne faut pas voir la 8e, la 7e, et tous ces trucs de m****, la coupe d'Europe, on s'en fout. J'en ai rien à f***** de la coupe d'Europe et des six premiers. Ce que je veux, c'est que Brive reste en Top 14. Et Brive restera en Top 14." Samedi prochain, les Corréziens devront négocier un périlleux déplacement à Clermont pour le derby, chez des Jaunards étrillés 51 à 20 à La Rochelle ce samedi.