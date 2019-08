Top 14 : Bayonne à la recherche d'un deuxième "exploit" face à Clermont

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais réussira-t-il un deuxième gros coup de suite pour son retour en Top 14 ? Vainqueur surprise samedi dernier lors de la 1re journée chez le Racing 92 (17-24), le club des bords de Nive reçoit Clermont, un autre ténor, ce samedi 31 août (15h30) pour les retrouvailles du stade Jean-Dauger avec l'élite du rugby français.

"Créer l'exploit"

Les Bayonnais ne s'en cachent pas, leur surprenante victoire, y compris pour eux, en terre francilienne, leur donne des ailes. Ce que confirme l'arrière ou ailier, Julien Tisseron : "On a fait une super prestation au Racing, du moins dans l'état d'esprit et l'engagement. Si on veut valider cet exploit il faut à tout prix qu'on gagne notre premier match à Dauger". Mais le membre de la jeune garde bayonnaise ne s'enflamme pas, conscient que l'adversaire qui se présente est sans doute mieux armé que le précédent.

"Sur le plan athlétique, ça va être un ton au-dessus de ce qui nous a été présenté au Racing", confirme Yannick Bru. Le manager bayonnais craint notamment la puissance individuelle des Clermontois dans les duels, chez les arrières comme chez les avants. "C'est un rouleau compresseur qui va nous passer dessus", acquiesce Julien Tisseron avant de poursuivre : "physiquement ils nous font tous peur, mais on va se servir de cette peur pour nous transcender et créer l'exploit."

Garder la tête froide

Ne voyez pas dans ces propos un quelconque excès de confiance, assurent les Bayonnais. L'expérience du passé les rappelle à la prudence. Rester humble et garder la tête froide, les pieds sur terre, prévient l'expérimenté Jean Monribot : "il ne faut vraiment pas s'enflammer, parce que je me rappelle très bien les journaux le lendemain de ce match contre Toulon (victoire 28-23 le 21 août 2016 lors de la 1re journée de Top 14, ndlr) où tout le monde nous voyait en haut." La suite, ce fut un long calvaire avec seulement 5 autres succès pour une dernière place au classement final.

Certes, cette saison là l'Aviron n'avait remporté aucun succès en déplacement (et pris quelques roustes), un handicap d'ores et déjà réparé. Et justement, la victoire surprise de Bayonne hors de ses bases donne un élan supplémentaire aux hommes de Yannick Bru. "On voulait rapidement prendre confiance en nous, montrer qu'on était crédible à ce niveau, explique le manager ciel et blanc (...) on est contents d'avoir engranger cette confiance là."

La pression à domicile

Elle n'est pas à négliger avant cettre première réception de la saison devant un public nombreux et sans doute bruyant - plus de 12.500 billets vendus vendredi en début d'après-midi, pour 15.000 à 16.000 spectateurs attendus - alors que le club a décidé d'organiser, pour ces retrouvailles, des "fêtes de Jean-Dauger" avec l'ouverture des portes du stade dès 12h.

Les Bayonnais qui s'étaient rendus en région parisienne sans pression en auront beaucoup plus ce week-end. "On sait très bien que _les matchs à domicile sont très importants, notamment en début de saison_, confirme Jean Monribot, donc il y a une légère pression, mais cette pression est très bonne (...) Ces matchs là ce n'est que du plaisir."

Gare à la puissance clermontoise

Du plaisir et de la souffrance, sans aucun doute, pendant le match. L'Aviron, privé de la plupart de ses joueurs puissants (Afatia, Maka, Koster, Van Lill, Hingano), craint le défi physique que ne manqueront pas de lui imposer les Auvergnats. "Ils ont beaucoup de puissance dans les duels", prévient Yannick Bru en rappellant au passage que Clermont est vice-champion de France et vainqueur du challenge européen "ça pose un peu le candidat."

Même si le manager reconnait qu'"il vaut mieux les jouer maintenant qu'au mois de janvier". L'ancien entraineur du XV de France a en effet attentivement visionné la victoire des Auvergnats face à La Rochelle (28-10) dimanche dernier : "collectivement je ne les ais pas trouvés encore prêts".

Est-ce que ce sera suffisant pour assurer la victoire aux Bayonnais ? Ils devront en tout cas être à 100% et mettre autant d'engagement, d'envie et de solidarité que face au Racing 92, afin de remporter un second succès consécutif qu'ils n'ont plus connu en Top 14 depuis la saison 2013-2014 (17e et 18e journées).

-> Bayonne / Clermont, 2e journée de Top 14, à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque et francebleu.fr. Coup d'envoi à 15h30

Les compositions

6 changements dans le XV de l'Aviron

Ugo Boniface Maxime Lamothe Census Johnston Mariano Galarza Matt Luamanu Jean Monribot Antoine Battut (cap) Filimo Taofifenua Guillaume Rouet Romain Barthélémy Djibril Camara Peyo Muscarditz Alofa Alofa Johannes Graaff Julien Tisseron

Remplaçants : 16. Maxime Delonca, 17. Aretz Iguiniz, 18. Evrard Oulai, 19. Baptiste Héguy, 20. Michael Ruru, 21. Brandon Fajardo, 22. Aymeric Luc, 23. Luc Mousset

Clermont ne change (quasiment) rien à l'équipe qui a gagné