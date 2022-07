Top 14 - Bayonne : "C'est simple, on veut se maintenir", Grégory Patat annonce la couleur pour l'Aviron

Depuis une semaine, les joueurs de l'Aviron Bayonnais sont sur le pont pour préparer la nouvelle saison en Top 14. Avec 18 nouveaux joueurs, mais aussi un nouveau manager général, Grégory Patat. Passé par Auch, Perpignan, puis La Rochelle, le technicien a pris la succession de Yannick Bru, parti après quatre ans sur le banc de Bayonne. Ambitions, recrutement, préparation, plan de jeu : Grégory Patat se confie sur la saison à venir, avant le premier match à Toulon le premier week-end de septembre.

C'est un nouveau challenge pour vous ici, dans une ville, un club que vous découvrez. Comment ça se passe ?

Ça se passe très bien. Ça fait trois semaines qu'on a repris les entraînements avec les joueurs et il y a un investissement de chacun au quotidien. C'est vrai que j'ai l'impression de connaître ce club depuis pas mal de temps, tellement il y a une simplicité au niveau de l'environnement et des joueurs. Donc ça a été facile pour moi de prendre mes marques.

C'est la première fois que vous êtes manager général en Top 14. Y a-t-il des appréhensions par rapport à ce poste ?

Non. Parce que si j'ai des appréhensions, ça va rejaillir sur le groupe des joueurs. C'est un énorme défi qui se présente à moi et à tout mon groupe. Quand on est compétiteur, quand on fait ce métier, on aspire à ce qu'il y a de plus gros. Donc non, on a un énorme challenge. On sait que la partie ne sera pas facile. On est le club qui monte de Pro D2, on est référencé comme étant "le petit". Il y a beaucoup de changements dans notre équipe. Maintenant, on va assumer ce statut et on va se servir de notre environnement pour performer.

Ça implique quand-même de nouvelles responsabilités ?

Oui, bien sûr. Quand tu es à la tête d'un club, tu as des responsabilités. Maintenant, je me suis entouré de personnes qui me sont complémentaires, qui sont compétentes. Je n'ai pas peur des compétences parce que c'est ça qui nous fait tirer vers le haut. C'est ça qui va faire performer mon staff, qui va faire changer mon staff puisque un projet, c'est un alignement de personnes entre la direction, l'administratif, le sportif et les joueurs. S'il n'y a pas d'alignement, le projet est caduc. Et ça se sent sur le terrain. On a tout pour pour bien faire et à nous de relever ce défi.

Concrètement, quel sera votre rôle? Vous gardez une proximité avec le terrain ?

Mon passé de joueur a fait que j'ai laissé pas mal de plumes physiquement, donc ça ne me permet pas d'animer les séances collectives (rires). Donc je suis responsable avec Gerard Fraser de la globalité du projet de jeu qu'on a mis ensemble. Et après, je délègue à Antoine Battut la partie touche, à Joël Rey , la partie mêlée et Eric Artiguste sera adjoint de Gerard sur la partie trois-quarts et il interviendra sur les skills. Maintenant moi je crois beaucoup au partage d'infos, au partage des tâches. On appelle ça le co-coaching, que chaque coach ait son couloir de fonctionnement et son épanouissement personnel.

En parlant de projet de jeu, quel sera-t-il ?

La donne est simple, c'est vite gagner des matchs. Donc on prend en compte les données du rugby moderne. Le rugby aujourd'hui, c'est avoir un bon socle, une bonne défense, une bonne conquête et être efficace sur le jeu de transition. Les équipes qui étaient en finale cette année ont été très performantes dans leurs propres zones de marque et dans la zone de marque adverse. Donc ça, c'est une donnée qu'on a pris en compte parce que du temps, on n'en a pas. Voilà, c'est simple, on veut se maintenir en Top 14, on veut performer, on va se donner les moyens d'être là tous les week-ends et donc on a pris ces données-là pour pour aller vite dans la stratégie de planification des séances d'entraînement.

Vous étiez entraîneur à La Rochelle, avec un cinq de devant très puissant. Par rapport au profil de cette équipe, Bayonne, c'est différent. À quoi peut-on s'attendre ?

Vous voyez le La Rochelle de ces dernières années, mais on a oublié les Rochelais des années ou ils sont montés. Donc c'est un projet qui se construit. Bien sûr que les profils de joueurs sont différents, mais dans les collisions de mon cinq de devant, on va demander des choses différentes qu'on peut demander à Atonio ou Skelton, tout simplement. Mais le but, c'est soit de mettre une libération rapide, soit de gagner une collision. Mais ça, c'est à nous à mettre en place les choses et mettre de la cohérence dans ce qu'on va demander aux joueurs. Si on demande des choses que les joueurs ne savent pas faire, ça va être compliqué. C'est voué à l'échec.

Au poste de pilier droit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore connu le Top 14. Pareil pour Pieter Scholtz, plus expérimenté mais qui vient d'Angleterre. C'est un point faible du recrutement ?

Les piliers droits, les meilleurs, si vous en trouvez vous me le dites (rires). C'est compliqué de recruter un pilier droit. À l'heure actuelle, il faut s'y prendre soit très tôt, soit il faut avoir une marge financière importante. Moi, je ne juge pas. Par exemple Tevita Tatafu, il était avec les espoirs l'année dernière, et il a performé en Pro D2 pour s'imposer en tant que pilier titulaire à l'Aviron. Pourquoi il ne serait pas un pilier titulaire en Top14? Il ne faut pas regarder que les CV. La réalité est sur le rectangle vert. On verra. On a cinq piliers droits. Certes ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de carte de visite, mais pour moi ça ne change rien. On verra. Si on se fait concasser, on en reparlera.

Comment s'organise la préparation ?

On s'adapte aux températures, par exemple on a dû annuler la session de rugby de cet après-midi (du lundi 18 juillet) à cause de la canicule. On met en place deux, voire trois séances de rugby par jour. La première cohésion, on veut la faire sur le terrain. On entame une phase de cinq semaines qui va monter progressivement en intensité et en volume, pour pouvoir, deux semaines avant la reprise, être en décharge. Il y aura aussi le stage, avec la traditionnelle intégration des joueurs, mais elle sera plus rugbystique que "cohésion". Aujourd'hui, je le répète, notre première cohésion sera sur le terrain, et il faut qu'on fasse qu'on gagne rapidement des matches pour valider tout le travail qui est mis en place.

Avez-vous mis en place un plan de marche, avec des objectifs comptables ?

Déjà on va se concentrer sur nous, qu'on ait un maximum de maîtrise sur notre jeu, qu'on maîtrise notre jeu et qu'on sache l'imposer d'un week-end sur l'autre. La réalité, c'est qu'on est la petite équipe et toutes les équipes qui aspirent au Top 6 vont vouloir venir gagner ici parce qu'une équipe qui perd des points chez le promu peut perdre une qualification au top six. Et c'est vrai que si on analyse le calendrier, il y a peut être des équipes qui vont être dans la même catégorie que nous. Mais comme je le dis, on ne va galvauder aucun match. On est des compétiteurs, il faut qu'on se donne les moyens d'être présents chaque week-end et peu importe les joueurs qui seront alignés. On devra avoir un contenu de matches qui nous permettra de progresser de week-end en week-end.

Par rapport au groupe, tout le monde est opérationnel ? Il n'y a pas de blessé ?

Là on s'entraîne avec un groupe de 35 joueurs quotidiennement. Il y a quelques mecs qui sont à l'infirmerie qui sont en réathlétisation. Il n'y a pas de blessure grave, mais il y a des petits bobos à gérer. On est encore loin de la compétition, il y aura un retour aux entraînements progressif de la part de ces joueurs-là. Mais globalement, c'est un effectif de début de saison classique. En revanche, chose qui n'était peut être pas classique dans l'environnement du club, c'est les internationaux parce que là, aujourd'hui, il nous manque Rémy Baget, Matis Perchaud, Torsten Van Jaarsveld et les deux Géorgiens (Konstantine Mikautadze et Lado Chachanidze). Ce sont les joueurs supplémentaires qu'il nous manque.

Il va falloir choisir, si ce n'est pas déjà fait, un nouveau capitaine. Vous avez déjà porté votre choix sur un joueur ?

Non, on en discutera avec les joueurs un peu plus tard.