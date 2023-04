Top 14 - Bayonne : "Camille Lopez ? Le Mbappé de l'Aviron", les déclas après Montpellier

Au bout du bout du suspense. Les Bayonnais se sont faits peur, mais ils sont venus à bout de Montpellier (33-30) ce samedi, dans le cadre de la 23e journée de Top 14 . Porté par un Camille Lopez des grands jours (23 points à lui seul, dont un essai, son premier de la saison), l'Aviron enchaine un 11e succès en autant de matches à Jean Dauger. Les déclas du 3e ligne Baptiste Héguy et de l'entraineur des avants, Joël Rey.

ⓘ Publicité

Baptiste Héguy : "L'état d'esprit qu'on voulait retrouver"

"On le savait, ils sont tous tankés du côté de Montpellier, ça joue fort devant. On était prévenu, préparé, on a un peu subi, mais au final, on s'est accroché et c'est ce qui était demandé. Je pense que ce match nous échappe parce qu'il y a un peu un peu de malchance dans tout ça. Un ballon qu'on ramène chez nous, une petite faute de main de l'adversaire qui est considéré en arrière. Ce sont juste des coups du sort. Mais on n'a pas lâché, jusqu'au bout.

"C'est l'état d'esprit qu'on voulait retrouver, comme contre La Rochelle, on s'est accroché et on a un sauveur, Camille, qui est venu de nulle part. Donc ça finit bien. Ça fait du bien, de regagner après trois matches compliqués, mais on avait déjà retrouvé un peu d'envie contre La Rochelle et là, cette victoire vient un peu confirmer ce qu'on avait pu travailler et proposé le week-end dernier."

"C'est un peu l'objectif cette année. Garder Dauger invaincu... plus qu'un match, contre Clermont. C'est bientôt la fin et on fera tout pour que ça reste comme ça. Cette année, c'est différent, pour le public, pour tous les supporters, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir au stade parce qu'il est plein à chaque fois. Et je pense que c'est important pour cette année de finir sur cette bonne note."

Cette victoire nous offre peut-être l'opportunité de jouer un 16ᵉ de finale au Racing. Il va falloir tout gagner si on veut espérer accrocher quelque chose. On va prendre chaque matche comme le dernier et on verra bien ce que ça donne."

loading

Joël Rey : "Ce n'est pas la même chose qu'avant Anoeta..."

"L'adversaire était solide. Je trouve qu'on a pris ce match par le bon bout. On a mené. Après, on s'est un peu effrité, en seconde mi-temps. Mais, le public, le stade et certains joueurs nous ont permis de l'emporter. J'ai vu des joueurs, Camille (Lopez) évidemment, Tevita Tatafu, les deuxièmes lignes, les piliers... un peu tout le monde se mettre au niveau de son partenaire individuellement. Ce qui a porté le collectif. Aujourd'hui, c'était la force de l'Aviron Bayonnais. Il y a le drop de Camille, mais je veux dire, c'est collectivement qu'on a réussi à renverser le match.

"Camille (Lopez) ne surprend plus. Il est numéro dix. Quand Mbappé met des buts tous les week-ends... je n’ai pas vu des mecs râler. Ils sont impressionnés. Nous c'est pareil. C'est notre Mbappé à nous. Toutes proportions gardées, c'est le Mbappé de l'Aviron Bayonnais."

"Avant Anoeta, on rêvait, maintenant, on est un peu plus pragmatiques. On voulait gagner le match pour le groupe, le public aussi, pour la ville, pour montrer que la saison n'est pas finie. J'ai entendu beaucoup de gens dire que l'Aviron Bayonnais avait ouvert le parachute. Ce n'est pas le cas, on l'a démontré aujourd'hui. On a montré qu'on se battra jusqu'au bout à Jean-Dauger. Après le score, le classement, on verra ce qu'il en est. On va jouer dans quinze jours au Racing. On verra bien... mais ce n'est pas la même chose qu'avant Anoeta, ça c'est sûr."

"Je nous vois mal, le staff, dire aux joueurs : "les gars, freinez, on s'en fout, on ne veut pas aller le plus haut possible." C'est sûr que l'objectif, c'est d'être dans les huit, si on peut. Après, on s'est rendu compte, quand on est allé à La Rochelle, que même avait le cœur ça suffit pas. Donc, il faut laisser les joueurs rêver, même nous. Ce n'est pas parce qu'on sera dans les huit que ce sera une année en enfer. Je ne crois pas. On a un groupe généreux, qui va se renforcer. Si on peut faire un classement qui reflètera l'ensemble de notre saison, c'est le plus important."

loading