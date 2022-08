Top 14 - Bayonne : "On va entrer directement dans le bain à Toulon" confie Grégory Patat

L'Aviron Bayonnais retrouve le Top 14, ça y est. Passé l'euphorie de la finale remportée contre Mont-de-Marsan, et les soubresauts liés à l'excitation de l'été et du mercato, les Ciel et blanc s'apprêtent à entamer leur saison. Et pour débuter, un déplacement au stade Mayol de Toulon, ce samedi 3 septembre (17 heures). "Nous sommes excités de débuter la saison et de retrouver le Top 14", reconnait Grégory Patat, le manager de l'Aviron, invité de 100% Rugby ce lundi 29 août sur France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : À quelques jours du déplacement à Toulon, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Grégory Patat : Excité, parce qu'on a hâte de retrouver le Top 14. Hâte de voir quel est le niveau de notre équipe, dans une place forte du championnat français donc, on va directement rentrer dans le bain samedi soir. Toulon est une équipe qui a connu de nombreux changements de joueurs, il y a eu beaucoup de turnover. Dans le même temps, 80% du staff a été maintenu, au-delà de l'arrivée de Pierre Mignoni. Et les Toulonnais restent sur une forte dynamique en fin de saison dernière. Ils ont failli casser la ligne pour rentrer dans les six premiers du championnat. Je pense donc, qu'ils ne vont pas tout changer en ce début de saison. Ils ont des réglages à faire.

Pour entamer le championnat, vous devez négocier des déplacements à Toulon et Paris, et les réceptions à Dauger du Racing et de Clermont. Un sacré début...

Bienvenue en Top 14 j'ai envie de dire (rires), on sait qu'ils ont un gros défi devant nous. On sait que chaque week-end aura sa vérité. Notre rôle, c'est de préparer les joueurs pour performer à chaque week-end et se donner les moyens d'être compétitifs par rapport aux équipes qui seront devant nous. Le challenge avec Bayonne est excitant. Comme on est tous des gros compétiteurs, on est des grands professionnels, on aspire au très haut niveau. On voulait se confronter à ce qui se fait de plus fort et on va être servi cette année.

Le challenge avec Bayonne est excitant.

Quelque chose est notable : le rôle et l'impact de Camille Lopez, dans le jeu et l'équipe... et il y a une question directement liée, c'est, quand verrons-nous Maxime Machenaud avec la tunique de l'Aviron ?

Bien sûr, Camille (Lopez) est un maître à jouer, c'est un régulateur et on n'a plus à le présenter. C'est un "10" qui fait partie des meilleurs à son poste. Il apporte toute son expérience et son savoir-faire notre équipe. Quant à Max' (Machenaud), il est en délicatesse avec un mollet, il est en phase de rééducation et de réathlétisation. Ce sont des blessures qui sont un peu pénibles à gérer puisqu'un jour, on pense qu'il peut reprendre, un autre jour, c'est moins bien au niveau des sensations. On est donc très prudents. Quand il va reprendre, je ne peux pas dire à l'heure actuelle.

Un mot sur la signature d'Olajuwon Noa, le flanker samoan, puisqu'il s'agit du dernier arrivé du côté de Jean-Dauger...

Comment ça s'est fait pour Olajuwon ? Il y a eu la blessure de Jeann Monribot, qui va se faire opérer des adducteurs et manquera trois mois certainement... ça a accéléré le processus. Mais il nous manquait un joueur, au moins par rapport à la saison précédente, numériquement. Noa, c'est un joueur hybride qui est dur au contact, qui porte le ballon et qui a des facultés de jouer dans les couloirs. Pour nous, c'était un profil idoine, un par rapport à notre projet de jeu. Ce n'est jamais facile de perdre un joueur, quel qu'il soit et ça fragilise notre système. Mais à nous à trouver d'autres solutions pour pas que ça ne nuise à notre performance.

On aura une belle mêlée à l'Aviron cette saison.

Concernant le poste de pilier droit, avec des jeunes qui découvrent ce championnat, vous estimez avoir suffisamment pour tenir en Top 14 ?

Moi, j'y crois, j'y crois. C'est vrai que j'ai des joueurs qui ont, qui n'ont jamais performé à ce niveau. Maintenant, je sais que j'ai des joueurs motivés. Tevita Tatafu est un grand joueur en devenir et l'a démontré la saison dernière en Pro D2. Nous avons recruté d'autres joueurs qui ont toutes les qualités pour performer donc, j'y crois. On aura une belle mêlée à l'Aviron.

Faut-il attendre une recrue à ce poste-là ?

Pas dans l'immédiat.

Ce qui a fait l'actualité la semaine dernière, c'est l'interpellation d'un membre de votre staff. Comment le staff a réagi et avez-vous dû revoir votre organisation ?

Je n'ai pas envie de commenter cette histoire. On en parlera plus tard, si vous le voulez bien. Et bien entendu, pour pallier cette problématique, il y a eu une réorganisation du staff en interne [...] Nous sommes nombreux, on essaie d'apporter le maximum de complémentarité et chacun doit pouvoir avoir le moyen de s'exprimer dans sa partie. C'est le plus important.

► L'intégralité de l'entretien de Grégory Patat (15 minutes), à retrouver ICI.