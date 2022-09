Aviron Bayonnais : "Les avants ont gagné ce match", les déclas de Machenaud, Cotet et Patat après l'UBB

Ils sont allés la chercher, cette deuxième victoire de la saison. Les joueurs de l'Aviron Bayonnais se sont faits peur, mais ils ont résisté au retour de l'UBB pour gagner (20-15) ce samedi 24 septembre sur leur pelouse de Dauger, à l'occasion de la 4e journée de Top 14. Les réactions de Maxime Machenaud, le demi de mêlée ciel et blanc, le pilier Pascal Cotet et le manager Grégory Patat.

Maxime Machenaud : "Dans ce championnat, il faut prendre des points rapidement. C'est très difficile. L'UBB est un gros, mais il y en a treize autres. Tous les points comptent. On en a laissé un peu, je pense, la semaine dernière à Paris, au moins un, donc c'est important d'avoir cette victoire. Ce n'était pas facile face à une grosse équipe double demi-finaliste. On peut être satisfait du résultat. Sur nos deux défaites à l'extérieur, on a craqué en fin de matches. C'était vraiment important de rectifier le tir. Et ce soir, on ne finit pas très bien non plus, mais on n'a pas craqué. On a été très solidaires et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais je pense qu'on aurait pu s'épargner une fin de match aussi difficile.

J'étais vraiment impatient de fouler la pelouse de Jean Dauger.

Je n'attendais que ça. J'étais très, très frustré, un peu en colère de cette blessure. Mais encore une fois, j'ai pris mon mal en patience. Tout sportif de haut niveau connaît des blessures. C'était arrivé au mauvais moment et quand tu arrives dans un club, t'as envie de d'être mis dans le vif du sujet. J'ai attendu un peu de temps et maintenant j'espère pouvoir apporter encore au groupe tout au long de la saison. Première avec ce maillot, ça m'a fait quelque chose au palpitant, c'était ce que j'attendais. J'étais vraiment impatient de fouler la pelouse et de découvrir ce club qui pour moi est un challenge que je suis content de relever."

Pascal Cotet : "La dernière mêlée ? Un moment un peu spécial pour un pilier. Je ne pensais pas du tout rentrer. J'étais en train de gueuler comme un putois sur le côté pour encourager mes partenaires. Et puis je vois Greg (Patat, ndlr) qui me dit 'Pascal Pascal, Pascal', je me retourne et me demande 'qu'est-ce qui se passe ?' Il me dit "tu rentres, tu rentres." Ma foi, ok. Et ça fout un peu la pression. Mais on a réussi à gérer ça. On est plutôt contents. Je crois qu'on avait tous un peu à cœur de se rattraper sur l'accident qu'on a eu contre le Stade Français. Je me dis qu'on ne pouvait pas perdre ce match sur une mêlée. Avec le public, l'équipe et tout ça, il y a eu un petit regain d'énergie, beaucoup de motivation ça s'est plutôt bien passé.

Rentrer sur la dernière mêlée ? Ca fout un peu la pression...

Dans l'équipe alignée, il y a beaucoup de recrues qui viennent de Pro D2. On a à cœur de prouver, de performer. Je pense qu'on a envie d'aller plus loin, de se maintenir. Ça nous motive constamment."

Grégory Patat : "Par rapport à la densité qu'a voulu mettre Bordeaux sur sa composition d'équipe, on savait que ça allait se passer devant, avec les conditions de jeu qu'il y avait. On avait dit qu'il fallait être propre sur nos sorties de camp et sur les zones de marque. Les joueurs ont décidé d'aller en touche plutôt que de prendre les points. C'est une première bascule qui a donné confiance à l'ensemble du groupe. Notre mêlée a été plutôt performante, mais sur les dernières minutes, elle aurait pu nous porter préjudice. La touche a aussi alterné du très bon et du très moyen (avec quatre ballons perdus). Je pense qu'on a été relativement bien en place durant toute la partie. On a fait des fautes bêtes en milieu de seconde mi-temps, dans leur camp, qui leur a permis de revenir trop facilement chez nous. Un manque de maîtrise. Un mauvais jeu au pied, une mauvaise relance et on se retrouve à la fin un scénario avec un scénario qui aurait pu nous échapper.

La dernière mêlée ? Déjà un collectivement, on subit trop les impacts, on n'arrive pas à rentrer et se mettre en place. Je pense que le corps arbitral a dans le viseur Pieter (Scholtz). Donc voilà, je prends la décision de le remplacer par Pascal. Voilà, maintenant on va me dire quel coaching. Mais ce sont les joueurs qui le font. Pascal a su répondre présent à ce moment-là et c'est lui qu'il faut féliciter.

Ces mecs là, ont envie de prouver !

Je ne les voyais pas comme ça. Ces mecs-là, comme Pascal Cotet, Thomas Ceyte, Pierre Huguet, Manuel Leindekar (qui viennent de Pro D2, ndlr) ont la dalle. Pascal Cotet jouait devant 1.000 personnes à Narbonne - sans manquer de respect à ce club, qui a été une place forte du rugby français. Quand tu rentres dans une atmosphère comme ça… Ces mecs-là ont envie de prouver. J’ai tendu la main à Pascal, il a envie de me le rendre. Je pensais qu'ils allaient rentrer dans une rotation d'effectif un peu plus tardif. Ils saisissent la chance qui se présente à eux tout simplement et après ils sont portés par cette atmosphère. C'est un truc de dingue, d'incroyable sur ce match."

On n'a qu'une seule pression, c'est que les joueurs ne répondent pas présents, dans l'état d'esprit ou l'intensité du combat, c'est la seule pression qu'on se met. Le seul devoir que je donne aux joueurs, c'est de mouiller le maillot pour être en adéquation avec l'environnement. Après le résultat, il est favorable sur ses deux premiers matches à domicile, mais j'aurais aimé aussi qu'il soit un peu plus favorable au Stade Français."