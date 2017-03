Top 14 : Bayonne n'est pas coulé, mais doit nager

Bayonne est de nouveau, potentiellement, en course pour le maintien. Le projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade Français laisse l'espoir d'un repêchage en Top 14. Encore faut-il que les Bayonnais devancent Grenoble, qui a 5 points d'avance. Cela passe par un succès contre l'UBB.

Cette une semaine incroyable que viennent de vivre les Bayonnais. Ils reprennent vie, bien malgré eux, au moment où on les croyait définitivement noyés. Comme si, après avoir coulé à pic samedi 11 mars dans la rade de Toulon, humiliés 82 à 14, ils avaient rebondi en touchant le fond. L'annonce de la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français a en effet rouvert la possibilité d'un maintien.

L'impact psychologique

Si elle se réalise, ce qui est encore incertains à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle libérerait une place la saison prochaine en Top 14. Dans ce cas, et même si la Ligue a pourtant l'instant décidé... de ne rien décider, rajoutant à l'imbroglio et l'épais brouillard qui enveloppe cette fin de championnat à ce jour illisible, on peut imaginer que le 13e du classement serait maintenu. Une place que se disputent Bayonnais et Grenoblois. Et ça a tout changé cette semaine à l'Aviron :

Même si c'est une hypothèse non confirmée ça rebooste tout un staff et tout un groupe — Nicolas Morlaes, directeur sportif

"Une revanche" en s'accrochant à cette 2e chance, demande le directeur sportif de l'Avrion Bayonnais, Nicolas Morlaes

Et il en avait besoin ce groupe d'un petit coup de pouce pour relever la tête et ne pas se laisser couler. La perspective d'un maintien, même encore hypothétique, doit lui donner l'envie de se battre veut croire le capitaine bayonnais de retour sur le terrain après 3 mois d'arrêts :

Psychologiquement cette annonce nous fait basculer sur quelque chose de positif. Si on croit en nous on peut réaliser de beaux exploits. — Jean Monribot, capitaine

Jean Monribot, le capitaine de l'Aviron Bayonnais, veut encore croire au miracle

"On est au plus mal, mais on a une chance"

Encore faut-il qu'ils y croient les coéquipiers de Jean Monribot, après l'énorme coup sur la tête subi à Toulon. Pour ne pas se noyer, ils doivent maintenant nager vers la surface. Une victoire face à l'Union Bordeaux Bègles est un premier pallier :

Mentalement on a été assez durement touchés (...) C'est sûr qu'on est au plus mal, mais on a une chance. C'est un travail mental pour se dire : "est-ce que je reste la tête au fond du seau ou est-ce que je relève la tête sur 6 matchs pour pouvoir essayer de faire quelque — Emmanuel Saubusse

Pour le demi-de-mêlée Emmanuel Saubusse, l'Aviron durement touché peut et doit se relever

Et même si à la fin cela ne suffisait pas, les ciels et blancs doivent y croire. Ils le doivent à tout le club, à leurs supporters, aux partenaires, après l'humiliation historique qu'ils leur ont fait subir dans le Var et dont la plaie ne se refermera pas comme ça :

On attend un vrai sentiment de revanche de la part du groupe, de fierté (...) C'est un moment important de la saison — Nicolas Morlaes

L'amoncellement de bonnes nouvelles

Décidément la semaine a été riche en ondes positives pour des Bayonnais qui ont vu les planètes s'aligner en leur faveur. L'infirmerie, pleine, s'est vidée d'un coup. L'Aviron récupère des cadres au rayonnement déterminant dans le groupe, à commencer par le capitaine Jean Monribot (commotions cérébrales), mais aussi l'ailier Kade Poki (genou) qu'on avait plus revu depuis le 29 octobre. Retours également de Félix Le Bourhis, PJ Van Lill et Romain Martial. Le pilier droit espoir Jon Zabala, basque du sud pensionnaire du centre de formation, fera lui ses grands débuts sur le banc.

L'UBB arrive avec des ambitions

Relancés par leur large succès du week-end passé face à Grenoble, les Girondins doivent absolument s'imposer en terre basque pour garder un petit espoir d'accrocher une place en phase finale, ou même la 7e place synonyme de participation à un barrage européen pour une qualification en HCup la saison prochaine. A noter dans les rangs de l'Union Bordeaux Bègles la présence de Romain Lonca, formé au Stade Hendayais, de Yann Lesgourgues issu du Biarritz Olympique, et de Nans Ducuing, passé par l'Aviron Bayonnais avec lequel il a décroché un titre de champion de France Reichel en 2012

