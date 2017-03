Top 14 : Bayonne retrouve du plaisir face à Bordeaux-Bègles

L'Aviron Bayonnais s'est imposé face à l'Union Bordeaux Bègles (24-20), lors de la 21e journée de Top 14, aux termes d'un match abouti. Bayonne reste potentiellement en course pour le maintien, relancé avec la possible fusion Racing 92 / Stade Français. Le dernier a surtout retrouvé du plaisir.

L'humiliation toulonnaise (82-14) avait laissé du vague à l'âme et des corps meurtris samedi dernier. Les Bayonnais ont touché le fond et déclenché la colère de leurs supporters, gardant un goût amère dans la bouche. La réception de l'Union Bordeaux Bègles, devant un public malgré tout garni (14.017 spectateurs), se devait de sonner la rédemption. Les joueurs ciels et blancs le devaient à leur public, mais aussi et surtout à eux-mêmes témoigne le capitaine Jean Monribot, homme du match exemplaire pour son retour après 3 mois d'absence :

On se devait de gagner ce match, retrouver du plaisir, qu'on avait perdu depuis pas mal de temps, jouer pour le copain, donner, partager. Le but c'est de profiter de ces derniers matchs à jouer ensemble et on verra après avec tout ce qui se passe à l'extérieur (...) C'est important pour nous de retrouver cette communion avec le public — Jean Monribot

18' L'essai du capitaine sous les acclamations du public !!! 11-0 #ABUBB pic.twitter.com/6NnczNayGY — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) March 18, 2017

"On va se battre pour ce maillot"

L'annonce en début de semaine du projet de fusion effectif dès la saison prochaine entre le Racing 92 et le Stade Français ne serait donc qu'accessoire dans la revanche des Bayonnais qui, dans la foulée de leur capitaine omniprésent et auteur d'un sublime essai personnel, ont attaqué la rencontre tambour battant et asphyxié l'UBB pendant toute la première mi-temps (18-3 à la pause). C'est ce que confirme l'arrière Martin Bustos Moyano :

On a essayé de ne pas penser à cette histoire de fusion, seulement faire un bon match contre Bordeaux et de changer le visage qu'on a montré à Toulon. Montrer aux supporters qu'on est toujours là, qu'on va se battre pour ce maillot et tout le peuple bayonnais. Fusion, pas fusion ça dépend pas de nous, mais ce que l'on fait sur le terrain c'est 100% notre responsabilité — Martin Bustos Moyano

"Tout faire pour maintenir la lueur d'espoir"

Malgré tout, si l'espoir de maintien n'était peut être pas le moteur principal, chez beaucoup, face à l'UBB, il a bel et bien resurgit et pourrait avoir son importance sur la fin de saison de l'Aviron. Avec cette victoire, la première depuis la fin janvier, c'est peut-être une dynamique psychologique positive qui s'enclenche et peut pousser le groupe bayonnais veut croire le centre Félix Le Bourhis :

Il y a un peu plus de joie que d'habitude et un peu d'espoir. Ça faisait un moment qu'on en avait plus. On va tout faire pour maintenir la lueur d'espoir et essayer d'aller jusqu'au bout. (...) Avec ça c'est sûr qu'on va se donner à fond sur ce mini-championnat.

Mais Félix Le Bourhis, comme Martin Bustos Moyano et l'ensemble des ciels et blancs, ne sombrait pas non plus dans l'euphorie à la fin du match. Pas d'effusions au coup de sifflet final malgré la victoire retrouvée. Et pour cause, les Bayonnais étaient conscients d'avoir joué un ton en dessous en seconde période, mal gérée, ce qui a permis aux Girondins de remonter et d'arracher dans les dernières secondes un bonus défensif heureux. Il y a donc encore du travail. Car les Bayonnais, malgré la situation, ne veulent pas se contenter de peu :

On s'était promis de ne pas prendre d'essais sur ce match là et on était tous déçu entre les poteaux à la fin du match alors qu'on avait gagné et que l'objectif était atteint — Félix Le Bourhis

"Un jeune papa très fier de ses enfants"

Du côté des entraîneurs pourtant, pas question de chercher la petite bête. C'est avant tout la réponse (mentale) donnée sur le terrain, la réaction de tout le groupe, dans tous les secteurs de jeu, après la bérézina varoise qui prime. L’entraîneur des avants, Dewald Sénékal, touché à Toulon, plongé dans le doute, relève la tête et affiche sa fierté :

Quand tes joueurs arrivent à assimiler et mettre en place ce que l'on travaille depuis des mois sur le terrain dans un match avec beaucoup d'enjeu, c'est énormément de plaisir. La semaine dernière (à Toulon, ndlr) on était tous touchés, moi le premier. Quand on passe à côté comme on l'a fait à Toulon, ça fait mal. Donc aujourd'hui je remercie mes avants. Je suis comme un jeune papa qui est très très fier de ses enfants.

Lagarde blessé, du soucis à l'ouverture

Ombre au tableau dans ce concert d'espoirs et de plaisir retrouvés, la blessure en fin de première période de l'ouvreur Raphaël Lagarde, touché aux adducteurs. Preuve de l'importance du joueur, les entraîneurs espéraient que ce ne soit qu'une simple "alerte". Et pour cause, avec le prêt du sud africain Willie Du Plessis à Montpellier, quand Bayonne se voyait déjà en Pro D2, Lagarde est le seul joueur de métier à ce poste clé de n°10.

Son remplaçant face à l'UBB, le jeune Lucas Méret, a peu joué cette saison et tarde à confirmer, depuis 2 ans qu'il est au club, les espoirs placés en lui. Malheureusement, il semblerait que la blessure de l'ancien albigeois soit sérieuse. Déjà touché à Toulon, incertains dans la semaine, et finalement aligné dans le XV de départ, Raphaël Lagarde aurait entendu un "crac" de mauvaise augure juste avant de sortir, selon nos informations.