Top 14 : Bayonne s'incline la tête haute à Clermont

L'Aviron Bayonnais perd largement chez le nouveau leader clermontois (46-27) mais en vendant chèrement sa peau lors de la 18e journée de top 14. Promis à une fessée historique à la pause (29-0), les ciels et blancs ont relevé la tête et livré leur meilleur mi-temps en déplacement cette saison.

Première minute, première bourde défensive et premier essai de Clermont ! Dès l'entame de la rencontre, la soirée s'annonçait longue, très longue pour des Bayonnais meurtris après la fessée reçue chez le Racing 92 une semaine plus tôt (59-20) et qui n'ont décidément pas le niveau.

Les ciels et blancs apparaissaient sans couleurs, sans saveurs, sans envie dans ce premier acte, promis à un calvaire et une rouste historique. Le retour aux vestiaires, têtes basses et moral dans les chaussettes, avec le score le plus lourd concédé par Bayonne aux citrons (29-0) ne présagent rien de bon.

La peur d' "être partis pour en prendre 80"

Mais la peur d'être ridicules, d'être "partis pour en prendre 80" dixit Vincent Etcheto et ses joueurs, a réveillé les Bayonnais. Entame de deuxième mi-temps en mode "survivor" et coup de chance avec l'interception de Raphaël Lagarde dès la 1re minute de la seconde période, conclue brillamment 65m plus loin par un essai, changeaient totalement la physionomie de la rencontre.

Surpris, les Clermontois se mettent à déjouer, quand l'Aviron réalise sa meilleur mi-temps à l'extérieur cette saison. Les Basques inscrivent 20 points en 20 minutes, sortent l'ASM du bonus offensif, et reviennent à 9 longueurs. Impensable. Mais un sursaut des Auvergnats, bien aidés par l'arbitre selon Vincent Etcheto, leur permet d'arracher dans les arrêts de jeu le point supplémentaire synonyme de première place.

"On a battu Clermont sur la 2e mi-temps"

Le manager Bayonnais oscillait à la fin de la rencontre entre frustration de ne pas repartir avec un petit point sans doute mérité, et la fierté d'avoir vu une belle et prometteuse réaction d'orgueil de ses joueurs :

Aller chercher un bonus je pense que ça n'aurait pas été volé (...) On a battu Clermont sur la deuxième mi-temps (27-17, ndlr), ça sert à rien, mais dans les têtes c'est important

"Fier de l'investissement face à la meilleur équipe du monde"

Cette volonté de ne rien lâcher malgré une fin écrite à l'avance, et de faire douter les Clermontois a au moins permis aux Bayonnais de sortir de la pelouse de Marcel-Michelin la tête haute. John Beattie, le capitaine bayonnais hier soir, pouvait se présenter en conférence de presse le visage plus serein que 7 jours plus tôt à Colombes :

Je suis fier ! On prend une lourde défaite, mais je suis fier de l'investissement, des efforts, et de la meilleure maîtrise affichée cette semaine. On fait une bonne deuxième mi-temps face à la meilleure équipe du monde

Une deuxième mi-temps qui permet aux Bayonnais de partir en congés cette semaine l'esprit un peu moins lourd, confirme l'ouvreur Raphaël Lagarde :

Une bonne réaction à garder (...) C'est bien de finir comme ça parce que si l'on en prend 80 avant les vacances... On finit sur une note positive et les têtes sont un peu plus relâchées.

Un message envoyé aux dirigeants et partenaires

Une réaction qui est également un message envoyé aux dirigeants et aux partenaires, selon Vincent Etcheto. Le manager prépare déjà la saison prochaine et souhaite que ce soit avec la majeur partie du groupe actuel, mais il sait que celui-ci doit convaincre les décideurs :

J'espère que c'est un signe fort pour les présidents, les partenaires qui se mettent à douter de l'état d'esprit de l'équipe leur dire que (...) l'on s'accrochera pour montrer qu'on est pas si ridicules que cela et qu'il faut encore croire à l'Aviron Bayonnais

Et l'avenir proche pour Vincent Etcheto et ses hommes c'est "de bien finir la saison" à commencer par la réception de Pau, un derby, le 4 mars à Jean-Dauger :