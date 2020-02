Top 14 | Bayonne-Toulouse : déplacement pluvieux, déplacement heureux ?

Si le Stade Toulousain a réalisé une superbe opération le weekend dernier en battant Montpellier (25-7), il est beaucoup moins serein cette saison à l'extérieur. Une seule victoire hors de ses bases, c'était à Agen. Une victoire au Pays Basque chez le promu bayonnais et Toulouse pourrait envisager très sereinement la suite des événements et s'installer confortablement dans le Top 6. Bayonne, de son côté, est 11e et cherchera à s'éloigner de la zone rouge.

"Ce weekend, c'est la guerre"

"C'est la guerre ce weekend." Lucas Tauzin n'y va pas par quatre chemins. Un gros rendez-vous attend les Toulousains avant une coupure de deux weekends sans Top 14 : "Il n'y aura pas d'épargnés. Qu'ils jouent le maintien ou pas, les Bayonnais vont avoir le couteau entre les dents. Ce sera âpre, il va y avoir du combat, ça va être un match compliqué. Surtout avec le temps, ce sera un peu haché", explique l'ailier Lucas Tauzin.

Effectivement, ce choc entre champions de France (Top 14 et Pro D2) devrait se jouer sous la pluie. Et dans une grosse ambiance, comme souvent rappelle Louis-Benoît Madaule : "On sait la difficulté d'un match à l'extérieur. On peut considérer que ce sera _un événement pour les Bayonnais de nous recevoir avec un stade Jean Dauger rempli_. Il faut y aller avec de bons arguments.

Bayonne-Toulouse en chiffres

Toulouse n'a gagné qu'un match à l'extérieur cette saison (à Agen) : les hommes d'Ugo Mola ont déjà perdu sept fois loin d'Ernest-Wallon.

Le stade Jean-Dauger n'est pas imprenable cette saison : Pau, Clermont et Agen y ont gagné. Brive y a fait match nul.

Chaude ambiance attendue : le stade est à guichets fermés depuis la semaine dernière (près de 17.000 spectateurs).

Après 8 matches sans victoire en Top 14, Bayonne s'est imposé la semaine dernière : l'Aviron a battu le Stade Français (28-17).

7 Toulousains sont à Marcoussis pour préparer Ecosse-France : Julien Marchand, Peato Mauvaka, François Cros, Selevasio Tolofua, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

La compo du Stade

Touchés tous les deux à une cheville la semaine dernière contre Montpellier, Jerome Kaino et Cheslin Kolbe sont bien du voyage et seront même titulaires. Toulouse repart avec une charnière Pagès-Holmes.