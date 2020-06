Top 14 - Bayonne : "Très flou aujourd'hui de garantir un budget précis"

L'Aviron Bayonnais débutera le prochaine saison par deux voire trois déplacements. Conséquence des travaux qui vont permettre de changer la pelouse pour une hybride. Mais au moment de se projeter sur la prochaine saison, de nombreuses zones de flou persistent, alors que ce mardi les dirigeants Bayonnais rencontrent les représentants de la DNACG, le gendarme financier du rugby français.

Quel budget ?

"C'est très flou aujourd'hui pour garantir un budget précis, explique le président bayonnais Philippe Tayeb. Il faut rester prudent, même si nous avons été bien accompagné par l'Etat. La prise en charge du chômage partiel plus l’exonération des charges sociales nous ont permis de faire un 'bel atterrissage' pour cette dernière saison. Ce qui va nous permettre de prendre des mesures qui seront moindres par rapport à ce qu'aurait dû être la réalité."

"Aujourd'hui on travaille avec un budget stade plein et pas avec une jauge limité à 30% ou 5.000 spectateurs. On table sur nos 5.000-6.000 abonnés. de toute façon, il n'y a pas un club en France qui peut se permettre de tenir un mois si on doit payer nos salaires, nos charges fixes et si on n'a pas de public. Parce que c'est 70% de nos recettes."

Des salaires réduits ?

"Il est hors de question que les joueurs, les salariés de l'Aviron Bayonnais baissent autant leur salaire. Ils ont tous des engagements, que ça soit des crédits ou avec leur famille, répond Philippe Tayeb. On fera une réunion avec les joueurs et le staff quand les choses seront plus concrètes bien avant la reprise du Top 14. C'est _une mesure qu'on va construire ensemble_. Je vais donner les grandes lignes mais on ne va rien imposer. Dans le cadre du droit du travail, les salariés peuvent refuser toute mesures, il faut donc que ce soit un travail qui soit fait en concertation. Il faut juste être prudent, parce que c'est le genre de choses, qui peut créer d'animosité, de tensions sur la saison."

Les partenaires et un geste pour les abonnés

"Cela me parait normal. Sur 450 partenaires, 430 veulent repartir avec nous mais peut-être pas à la même hauteur. On a peut-être cinq partenaires qui ont dit qu'ils ne pourraient pas honorer leur dernière échéance avec nous."

"On ne peut pas avoir une grande équipe. Ne pas bouger les tarifs, demander des compensations financières, etc. Mais avec ce qui s'est passé cette année [...] l'élan de solidarité de nos abonnés, qui ont dit 'nous ne demanderons rien au club', j'ai trouvé ça honorable, comme avec les partenaires. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on les accompagnent. Qu'ils puissent bénéficier de services supplémentaires." Parmi lesquels :