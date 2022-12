Top 14 - Bayonne : Yarde, Moharan, Bogado... le chassé-croisé à venir dans l'effectif de l'Aviron

On connaissait le chassé-croisé entre juillettistes et aoutiens, l' Aviron Bayonnais s'apprête à son tour à en vivre un autre. Entre les départs, les arrivées et les retours de blessures, l'effectif des Ciel et blanc va connaitre quelques changements, après la réception de Toulon , prévue ce samedi 31 décembre (15 heures), pour le compte de la 14e journée de Top 14 .

ⓘ Publicité

À commencer par Marland Yarde, l'ancien ailier de Sale âgé de 30 ans, qui s'est engagé avec l'Aviron jusqu'à la fin de la saison. L'international anglais aux 13 sélections avec le XV de la Rose n'a plus joué depuis le 7 janvier 2022 avec les Sharks. La faute à une arrestation policière dans une affaire de viol, mais aucune charge n'a depuis été retenue contre lui. C'est donc logiquement qu'il n'est pas à 100% physiquement. Il est arrivé lundi soir à Bayonne et a depuis rencontré le responsable de la performance, Loic Louït, pour faire le bilan sur son état physique. Il a commencé à s'entrainer en marge du groupe, pour prendre les premiers repères.

Un départ, deux arrivées, des retours...

Un autre nouveau : Luke Morahan , le trois-quart polyvalent, international australien de 32 ans. Il a débarqué mercredi soir sur les bords de Nive, après avoir disputé une dernière rencontre mardi avec sa désormais ancienne équipe de Bristol contre les Harlequins (titulaire à l'aile), dans le championnat anglais. Il n'a pas encore croisé le reste de ses coéquipiers du groupe pro. Il pourrait postuler pour le déplacement à Bordeaux , le samedi 7 janvier, si tous les détails administratifs sont enregistrés à tant.

De quoi remplacer Martin Bogado . L'arrière argentin de 24 ans jouera donc son dernier match sous le maillot des Ciel et blanc ce samedi à l'occasion de la réception du RCT à Jean Dauger, avant de s'envoler en Nouvelle-Zélande pour rejoindre les Highlanders, puisque le 2 janvier marque la fin de sa pige de joker médical.

Monribot pour Bordeaux, avant le reste

L'Aviron Bayonnais qui espère dans ce mois de janviers des retours de joueurs blessés de plus ou moins longues dates. Jean Monribot, pour débuter. Le troisième ligne devrait postuler pour l'UBB. Blessé aux adducteurs, il avait été opéré tout juste avant la reprise du Top 14 en août dernier.

Avant les retours envisagés des piliers Matis Perchaud (opéré d'un doigt de la main droite), Quentin Béthune (cervicales), du troisième ligne Mateaki Kafatolu et de l'ailier Arthur Duhau (tendon rotulien d’un genou) notamment, lors de la coupure européenne. De quoi débuter l'année 2023 avec un groupe renforcé.

loading

loading