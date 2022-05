Top 14 : Benoît Paillaugue va quitter Montpellier

Un page se tourne au Montpellier Hérault Rugby : Benoît Paillaugue ne prolongera pas son contrat et va quitter le club au terme de la saison. À 34 ans, le demi de mêlée a décidé de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Il aura disputé 270 rencontres avec le maillot du MHR en 13 ans. Il est arrivé au club en 2009.

"Nous comprenons le choix de Benoît de renoncer à notre proposition après plusieurs mois de discussions et de poursuivre sa carrière au sein d’un autre club. C’est un élément très important de notre effectif mais nous connaissons son investissement et son amour pour le club et je suis persuadé qu’il aura à cœur de clore son aventure montpelliéraine de la meilleure des manières", explique Philippe Saint-André sur le site du MHR.