Top 14 - Biarritz : "Apporter un nouveau souffle, sans surjouer" espère Lucas Peyresblanques

Quand tu es dans la tempête, il faut voir la moindre éclaircie comme le retour du soleil. Et pour le Biarritz Olympique, retrouver Lucas Peyresblanques (24 ans), à huit journées de la fin du championnat, est le genre de choses qui peut rebooster un groupe, dernier du Top 14, après la défaite à Lyon ce samedi 26 février. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enfant de Peyrehorade, arrivé au BO à l'âge de 15 ans, n'a pas manqué son retour, lui qui était absent des terrains de 18 septembre et la réception du Racing, après de long mois à ronger son frein suite à une rupture de l'ischiojambier.

Rentré à la 51e minute de jeu sur la pelouse de Gerland, face au LOU, Lucas Peyresblanques a réalisé huit courses pour 32 mètres gagnés ballon en main, battu six défenseurs, franchi quatre fois le rideau rhodanien pour une libération de balle après contact. Défensivement, il n'est pas en reste, avec cinq placages (à 100%) sans être sanctionné. Plus que les stats, c'est un constat, sur chaque prise de balle, il avance. Et défensivement, son énergie et sa qualité de grattage sont indéniable. Après la rencontre, il revenait sur ce match.

"J'essaie de rester à ma place"

"C'est sûr que ça fait plaisir... Après, j'essaie de rester à ma place, concentré sur moi-même parce que ce n'est pas facile de revenir après cinq mois et quelques semaines. J'essaie d'apporter toute l'envie, toute la joie au quotidien, à l'équipe, aux entraînements. Et puis, si je peux me permettre d'amener un nouveau souffle, c'est avec plaisir. Ce ne sont que quelques actions, mais ça m'a fait du bien, de cracher un peu sur le terrain parce que rien ne remplace le rythme des matches. C'est sûr que je vais tout donner jusqu'au bout, tenter d'aider au plus possible l'équipe comme j'ai tenté de le faire contre Lyon, jusqu'à ce que le maintien soit assuré, parce que c'est ça l'objectif et on ne pense qu'à ça. Surtout ne pas surjouer parce que c'est aussi contreproductif."

Des retours pour faire "la différence"

A l'issue de la rencontre, Shaun Sowerby, l'entraineur des avants biarrots évoquait la situation de son jeune talonneur, mais aussi les autres retours de joueurs blessés.

"Ce n'est jamais facile de subir des graves blessures, mais après en avoir connu en tant que joueur, c'est une période où on peut trouver les ressources et les motivations pour aller bien plus loin. Quand on revient, on est capable d'apporter de la fraîcheur et de la motivation supplémentaire. Il n'y a pas que Lucas (Peyresblanques), il va y avoir Johan Aliouat bientôt. On vient de récupérer Dixon et Cubelli. Babé (Barnabé) Couilloud va reprendre. Tout cela nous donne un peu de fraîcheur. C'est ce qui nous manque. On n'a déjà pas la même profondeur d'effectifs que les plupart des clubs en Top 14. Pour nous, c'est encore plus important. Et pourquoi pas avec le début de printemps, les enchaînements de matches, la période qui nous attend... on espère que ces joueurs là nous apportent un peu plus. Ils en faut tout le monde et pour nous, ça va se jouer à la fin comme comme prévu. Et ces joueurs-là, peuvent peut-être faire la différence."