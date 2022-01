Le staff du Biarritz Olympique procède à six changements dans l'équipe de départ qui se déplace ce samedi 29 janvier à Brive (17 heures) pour le compte de la 16e journée de Top 14.

Top 14 : Biarritz avec Armitage, Artru et Aurrekoextea pour aller à Brive

Le Biarritz Olympique se déplace ce samedi 29 janvier à Brive pour un match de match classé entre le 13e et le 14e de Top 14. Un choc pour le compte de la 16e journée de championnat (17 heures). Pour l'occasion, et devant le nombre important de joueurs absents (Cubelli, Couilloud, Hirigoyen, Herron, Soury, Speight notamment), le staff procède à six changements par rapport à l'équipe qui s'était inclinée contre Perpignan à Aguiléra le 8 janvier.

Les compos

Les déclas d'avant-match

Calendrier et classement