Pour le déplacement chez le leader du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles, ce dimanche 2 janvier, le Biarritz Olympique a décidé de modifier plus de la moitié de son quinze de départ par rapport à la semaine dernière.

Top 14 - Biarritz : avec Soury, Speight et Jonas, huit changements pour Bordeaux-Bègles

Loin de l'euphorie d'il y a six mois, pour la première journée de Top 14, lors de la victoire à domicile face à l'UBB sur la pelouse d'Aguiléra, le Biarritz Olympique se déplace à Bordeaux pour le début de la phase retour. Le leader (42 pts) contre la lanterne rouge (18 pts). Le BOPB est en train de négocier un mois de janvier qui pourrait s'avérer important dans la course au maintien, puisqu'il va enchaîner sur la réception de Perpignan et le déplacement à Brive. Avant cela, le staff biarrot a décidé de procéder à huit changements pour le déplacement en Gironde.

Les compos

Les déclarations

Avant-match à partir de 15h45 sur France Bleu Pays Basque