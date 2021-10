Top 14 ─ Biarritz : Camille Lopez devrait évoluer au BO la saison prochaine

Comme tous les clubs, on pense déjà à la saison prochaine au Biarritz Olympique, qui vient de vivre la première défaite à domicile ce samedi contre le Stade Toulousain (11-17). Et c'est le nom d'un Basque qui revient avec insistance dans les coursives d'Aguiléra : celui de Camille Lopez. L’ancien numéro dix de Mauléon, l’Union Bordeaux-Bègles et Perpignan, qui évolue depuis sept saisons à l'ASM Clermont Auvergne devrait sauf surprise porter le maillot Rouge et blanc la saison prochaine. Une information de Canal+ que France Bleu Pays Basque est en mesure de vous confirmer. La piste de l'Aviron Bayonnais avait été un temps envisagée, avant de se dissiper.

Camille Lopez, qui est encore sous contrat jusqu’en 2023 du côté du Michelin, souhaite s’en aller à l’issue de cette saison, pour des "raisons personnelles", avait expliqué RMC Sport. Le joueur de 32 ans, qui compte 28 sélections avec le XV de France (la dernière en 2019 lors du quart de finale de Coupe du monde perdu contre le Pays de Galles) l'a signalé à sa direction. La balle est désormais dans le camp du président auvergnat, Jean-Michel Guillon, qui a été notifié des envies de son joueur. Va-t-il accepter de le libérer, alors que la fin du contrat de Lopez est à l'été 2023 ? En attendant, Camille Lopez sera titulaire ce dimanche soir avec Clermont pour la réception du Racing. Match de clôture de la 5e journée de Top 14.

Du renfort au talon

Avant de penser à la saison prochaine, le BO se concentre d'abord sur la recherche d'un talonneur. En effet, Biarritz vient de perdre ses trois talonneurs en trois semaines. Après Lucas Peyresblanques, victime d’une rupture de l’ischio-jambier contre le Racing 92 (4 à 6 mois d’arrêt annoncés), François Da Ros, blessé à un biceps à La Rochelle (plusieurs semaines), c’est Romain Ruffenach qui a été touché au genou gauche, après avoir pris une cravate du Toulousain Tekori. Le jeune espoir Clément Renaud, 22 ans, a terminé la rencontre et, est aujourd'hui, le seul talonneur valide. "Depuis une quinzaine de jours, la direction, les personnes concernés, sont à la recherche d'un renfort", a explique Shaun Sowerby à l'issue de la rencontre. Un joker médical pourrait arriver lundi ou mardi.