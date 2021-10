Top 14 ─ Biarritz : équipe remaniée pour aller à Castres, trois premières titularisations

Pour le déplacement à Castres ce samedi sur la pelouse du stade Pierre Fabre, le staff du Biarritz Olympique procède à neuf changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée contre Lyon. Ce match de la 7e journée verra Lucu, Soury et Nutsubidze titulaires pour la première fois de la saison.

Après le revers 40-5 contre Lyon, et avant la réception de Brive, le BO fait tourner pour aller à Castres

Faire tourner pour mobiliser tout le groupe. C'est l'objectif du staff du Biarritz Olympique, qui procède à neuf changements à l'occasion du déplacement à Castres ce samedi (15 heures). Parmi les premières titularisations : Bastien Soury, le talonneur arrivé la semaine dernière en tant que joker médical, le pilier Giorgi Nutsubidze et le retour de Ximun Lucu. L'arrière de 31 ans, qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de saison, assurera le dernier rideau biarrot. Les Rouge et blanc se déplacent à Pierre Fabre ce samedi, pour le compte de la 7e journée de Top 14. Coup d'envoi 15 heures (avant-match dès 14h30 sur France Bleu Pays Basque). Seule la charnière, constituée de Barnabé Couilloud et Brett Herron, reste inchangée.

Les compos

CO

Les déclas d'avant-match biarrotes

