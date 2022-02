Top 14 - Biarritz : "Être acteurs de notre destin" évoque Vincent Martin avant Lyon

Montrer un meilleur visage. C'est l'objectif du Biarritz Olympique qui se déplace à Lyon ce samedi 26 février après-midi pour le compte de la 19e journée de Top 14. Une semaine après la gifle reçue à Paris et le cinglant 65-19, les Rouge et blanc derniers du championnat sont à nouveau à l'extérieur, chez le LOU, troisième. A huit journées de la fin de la saison, le compte à rebours est lancé. Et même si la priorité reste les matches à domicile, notamment la réception de Toulon, un concurrent direct, la semaine prochaine, ce voyage à Lyon doit permettre de retrouver du caractère, repartir de l'avant pour afficher de meilleures intentions, comme l'explique Vincent Martin, le trois-quart centre qui rempile associé à François Vergnaud au centre.

France Bleu Pays Basque : Comment vous-êtes vous remis au travail après la terrible défaite contre le Stade Français ?

Vincent Martin : Ça a été une épreuve difficile sur le plan physique et mental. Prendre 60 points, ce n'est jamais très agréable, malheureusement, il ne faut pas faut pas s'arrêter à ça. Le calendrier continue et on a des échéances qui arrivent très vite. On doit faire une performance à Lyon et on sait que ça va être très dur parce qu'au match aller, on a vu de quoi ils étaient capable. On a subi énormément sur les phases de combat et on s'attend à que ce soit la même chose là bas, voire plus, parce que c'est une équipe qui joue le top six, voire plus haut. On n'a pas du tout les mêmes objectifs, mais ça va être un challenge très, très important pour nous.

On n'a pas l'équipe la plus puissante et la plus dense du championnat. On s'appuie sur nos qualités. On voit au match aller, on a été énormément pénalisé et pris sur les phases de conquête donc on veut éviter de reproduire ces erreurs. On va essayer de mettre notre rythme comme on a pu mettre contre La Rochelle ou ça a plutôt bien fonctionné. Il faudra faire une bonne entame. C'est ce qui nous a aussi fait défaut à Paris la semaine dernière. Bien rentrer dans le match, ne pas s'enflammer et rester propre avant de finir correctement. Avec François (Vergnaud), on a la chance de pouvoir enchaîner. Je m'entends très bien avec lui, on est assez complémentaires et j'espère que ça se passera différemment. J'espère alors que les rouages seront un peu plus huilés.

Il y a une question d'honneur, d'orgueil, par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier ?

Bien sûr, on a envie de montrer un autre visage, c'est c'est un peu la honte pour nous. On le vit très mal, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut vite qu'on rebondisse. On a envie de montrer autre chose parce qu'on a réussi à le faire par moments. Cette année, on a eu des matchs où on est passé un peu à travers, comme à Brive ou Lyon à domicile, ou encore le week-end dernier. Et ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. On sait qu'on est capable de mieux. On a tous confiance et on a tous conscience qu'on peut le faire. Il y a plus qu'à mettre tous les ingrédients et il reste huit matchs avant la fin.

Ça va être un sprint très compliqué, mais on est tous motivés. On a tous envie de rester en Top 14. Au classement, on n'est qu'à cinq points de Perpignan, c'est ce qui nous donne espoir et on se raccroche beaucoup à ça. On se dit qu'on n'est pas lâché, mais au bout d'un moment, il ne faut plus attendre le résultat des autres. Il faut que nous aussi, on soit acteurs de notre propre destin. Et ça passe par faire des performances déjà à domicile et essayer d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, même si ça va être difficile.

Vous nous dites focus sur Lyon et en même temps, mais la priorité n'est-elle pas les matches à domicile (il en reste quatre - Toulon, Pau, Clermont, Castres) d'ici la fin de saison ?

Maintenant, on n'a plus beaucoup de cartes, huit matches. Oui, Toulon, ça va être un match décisif mais on ne veut pas, on ne peut pas lâcher non plus une opportunité comme ce week-end. Si tu arrives à gagner un point ou à faire un résultat là-bas, tu ne peux pas le négliger non plus. Alors c'est sûr que si tu prends 60 points, ce sera à nouveau difficile mais chaque carte qu'on a à jouer, il faut les jouer à fond. On ne peut pas se permettre de dire : "celui là, on le laisse de côté, on verra." Pas dans notre situation. Même si Toulon, c'est hyper important. On a un très, très gros match qui nous attend à Lyon.

▶ Après-midi rugby sur France Bleu Pays Basque avec à 15h15 Ecosse - France, avant à 17h15 Lyon - Biarritz