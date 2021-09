Top 14 ─ Biarritz : huit changements dans l'équipe dont une nouvelle charnière pour aller à La Rochelle

À l'occasion du déplacement à La Rochelle, le staff du Biarritz Olympique fait tourner. L'occasion de voir ou revoir des joueurs qui n'ont pas ou eu très peu de minutes en Top 14. Un turn-over qui ne change pas les ambitions : afficher la même image qu'à domicile contre l'UBB et le Racing.

Faire souffler les cadre, injecter du sang frais et mobiliser tout un groupe. C'est dans cette optique le Biarritz Olympique (5e, 8 points) se déplace ce samedi à La Rochelle (13e, 2 points). Au moment d'enchaîner un quatrième match, et dans ce long bloc de dix rencontres, le staff biarrot procède à huit changements par rapport à la semaine dernière et la réception victorieuse du Racing.

Les compositions du BO et des Maritimes

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



SR

► La Rochelle - Biarritz Olympique, à vivre sur France Bleu Pays Basque !