Top 14 ─ Biarritz : l'indispensable Johnny Dyer

"Il devient indispensable à ce BO." Les mots sont ceux de Shaun Sowerby, l'entraineur des avants de Biarritz après la victoire contre Brive ce samedi sur la pelouse d'Aguiléra, pour qualifier la prestation de Johnny Dyer, l'international fidjien positionné en deuxième ligne. Une prestation colossale, immense, XXL, choisissez le qualificatif que vous préférez. En attendant, le joueur de 29 ans (1m90 pour 105 kg) est en train de prendre toute la mesure du Top 14. Son match face à un potentiel concurrent direct en atteste, encore.

Défensivement d'abord, sa première qualité. Dyer a réalisé dix placages, gratté quatre ballons, notamment trois dans les 40m brivistes. Tout cela sans jamais être pénalisé par l'arbitre du match, Luc Ramos. "Il (Johnny Dyer) est incroyable, lâche Bastien Soury le talonneur. Dès qu'il met les mains sur le ballon, neuf fois sur dix, il le récupère et c'est pénalité pour nous. C'est un Steffon Armitage un petit peu plus grand et un peu plus large. Il est la tête d'affiche, l'un des piliers de notre défense."

Un essai, deux offrandes

Une défense biarrote qui pour la première fois de la saison n'a pas encaissé d'essai samedi à domicile. "Il nous fait un bien fou ! ajoute le vice-capitaine du Biarritz Olympique Romain Lonca. Il gratte des ballons ingrattables. Il met les mains où la moitié, dont moi, ne mettrait pas le pied. Il est important pour le groupe, au même titre qu'un Steff (Steffon Armitage), il impulse beaucoup à ce groupe". Même côté briviste, on loue sa prestation :

"Il nous a aplatis à lui seul"

─ Guillaume Galletier, centre du CAB

Mais offensivement, Dyer n'est pas en reste et son apport loin d'être négligeable. Contre Brive samedi, il a inscrit un essai en puissance (75e minute) et délivré deux passés décisives. Dans le jeu, il a parcouru 50 mètres avec le ballon en main (pour 12 courses), battu trois défenseurs battus et réalisé trois passes après contact. "Quand il sort des matches comme ça, ça aide tout le monde à avancer, raconte Romain Lonca. On parle d'un joueur qui, il y a quelques temps encore, était peut-être inconnu du grand public mais c'est un top joueur !". De quoi en faire "une pièce maitresse du paquet d'avants" selon Bastien Soury. Ce à quoi, Shaun Sowerby ajoute : "Deuxième ou troisième ligne, dans son rôle et avec son profil, c'est un très bon joueur. Mais pour ça, il faut que le collectif autour tourne bien pour le mettre dans les meilleures conditions, et à ce moment, sa qualité permet de faire la différence."

Sélectionné avec les Fidji

Une prestation qui rappelle celle que Dyer avait réalisé lors de la victoire contre le Racing le 18 septembre dernier. Lui qui a débarqué à Aguiléra en 2020 après une saison avec le club francilien "où ça s’est mal passé pour lui". Arrivé en 2019 suite au licenciement d'un autre Fidjien, Leone Nakarawa, le désormais joueur du BO n’a pas joué la moindre minute durant la période, si ce n’est trois parties de Sevens. Cette saison à Biarritz, il a disputé sept matches de championnat sur huit (dont six démarré en tant que titulaire). 55 minutes de moyenne et deux essais inscris (à Perpignan et contre Brive).

Johnny Dyer indispensable donc. Sauf qu'il va falloir apprendre à se passer de lui du côté de Biarritz. En effet, le colosse qui compte 10 capes a été sélectionné dans le groupe des Fidji pour la tournée d'automne pour affronter l’Espagne, le Pays de Galles et la Géorgie. Une tournée qui va lui faire manquer au minimum le match à Pau, le 6 novembre. "Je suis content pour lui. Il donne tout avant de partir et je lui souhaite une bonne tournée", conclut Bastien Soury, visiblement inspiré par son coéquipier.