Le Biarritz Olympique connaît désormais les dates et les horaires des cinq premiers matches de la saison pour son retour en Top 14.

Top 14 - Biarritz : les dates et horaires des cinq premiers matches de la saison

Abonné au samedi. La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé les dates et les horaires des cinq premières journées de Top 14. Le Biarritz Olympique Pays Basque retrouve l'élite après sept ans en deuxième division et débutera par la réception de Bordeaux-Bègles. Le promu biarrot s’est bien renforcé à l’intersaison et a effectué un joli recrutement dont les têtes d’affiche se nomment Tevita Kuridrani, Elliot Dixon ou Tomás Cubelli.

1ère journée ─ BO vs Union Bordeaux-Bègles : samedi 4 septembre à 14 heures

vs Union Bordeaux-Bègles : samedi 4 septembre à 14 heures 2e journée ─ USA Perpignan vs BO : samedi 11 septembre à 15 heures

: samedi 11 septembre à 15 heures 3e journée ─ BO vs Racing 92 : samedi 18 septembre à 15h

vs Racing 92 : samedi 18 septembre à 15h 4e journée ─ Stade Rochelais vs BO : samedi 25 septembre

: samedi 25 septembre 5e journée ─ BO vs Stade Toulousain : samedi 2 octobre à 17h

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Top 14 : découvrez le calendrier du Biarritz Olympique pour la saison 2021-2022

à lire aussi Transferts - Top 14 : pas de Brexit dans le recrutement du Biarritz Olympique