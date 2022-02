Top 14 - Biarritz : Hirigoyen, Herron, Soury... sept changements pour accueillir La Rochelle

Toujours handicapé par une quinzaine de blessés, le Biarritz Olympique s'adapte au moment d'accueillir La Rochelle ce dimanche 6 février, pour le compte de la 17e journée de Top 14. Le BO, diminué par le Covid-19 la semaine dernière et défait sèchement à Brive va tenter d'inverser la série de cinq défaites consécutives. Les Rouge et blanc enregistrent les retours du demi d'ouverture Brett Herron (côtes), de l'ailier Steeve Barry et du talonneur Bastien Soury (Covid), ainsi que celui du 3e ligne Mathieu Hirigoyen (coup au genou).

Côté rochelais, les Maritimes alignent quatre joueurs libérés par l'équipe de France : l'arrière Brice Dulin, le centre-ailier Jules Favre, associé à Jérémy Sinzelle. Mais aussi le 2e ligne Thomas Lavault et le 3e ligne Paul Boudehent, qui seront sur le banc des remplaçants. En revanche, les Rochelais devront se passer du pilier Uini Atonio, du 3e ligne Grégory Alldritt et du centre Jonathan Danty, tous trois titulaires face aux Italiens au Stade de France.

Dès 20 heures sur France Bleu Pays Basque

► 20h : le Club France Bleu Pays Basque

► 20h40 : avant-match rugby BO - La Rochelle

Les compos

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



SR

Les déclas de Roger Ripol, Kévin Gimeno et Kerman Aurrekoetxea

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La 17e journée de Top 14