Top 14 : "Il faudrait notre mère comme arbitre" s'amusent Baptiste et Barnabé Couilloud avant Biarritz - Lyon

Biarritz - Lyon. Un deuxième match à domicile pour le BOPB, après le revers contre Toulouse, ce samedi sur la pelouse d'Aguiléra pour la 6e journée de Top 14. Dans cette rencontre, un duel : celui entre les frères Barnabé (22 ans) et Baptiste Couilloud (24 ans). Le cadet, joueur de Biarritz et l'ainé, du LOU. Tous les deux demis de mêlée, nés et formés à Lyon, pas plus d’1m80. Avant cette opposition, les deux se projettent sur l'événement.

Avec votre frère en face, à quel point ce match sera particulier pour vous ?

Barnabé Couilloud : Répondre que ce ne sera pas particulier, ce serait vous mentir. On en parle régulièrement. Dès que le calendrier est sorti, on a coché cette date. On s'est dit que ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel d'affronter son frère, surtout quand en plus, on a la chance de jouer au même poste.

Baptiste Couilloud : C'est vrai que, comme il l'a dit si bien, on avait tout de suite coché la date dans le calendrier. On attendait cette journée avec impatience et pas uniquement nous. Il y a la famille qui nous suit derrière et ils sont aussi impatients à l'idée de nous voir jouer l'un face à l'autre.

Barnabé : Ça va être, j'espère, une belle fête. Ce sera peut-être un peu dur pour la famille et pour les parents. Je ne sais pas comment ils vont réussir à se positionner. Ils vont d'ailleurs faire le déplacement vu que c'est la première fois que les deux fils vont se rencontrer.

Durant la semaine, vous vous êtes appelés ou pas du tout ?

Baptiste : On a commencé à mettre quelques pièces dans la machine et je pense que c'est loin d'être fini. On attend le coup d'envoi du match pour être encore plus piquant. On est tous les deux un peu chambreurs. Maintenant, sur ce match là, ce qui sera le plus important, ce sera quand même le rugby. On va essayer de ne pas être trop méchant l'un envers l'autre... À la limite, il aurait fallu mettre notre mère au milieu pour mieux gérer ça à la place de l'arbitre.

Barnabé : Dès qu'il va savoir si c'est lui qui débute, s'il est remplaçant, il va me le dire. On est obligé, même si ça va quand même être très particulier. Mais maintenant, c'est à moi d'essayer de préparer ce match comme les autres. En essayant de rester dans ma bulle et de me dire que c'est un simple match de rugby, mais tout en profitant parce que ça va être un beau moment.

Barnabé Couilloud laisse éclater sa joie après un ballon récupéré au sol lors de la réception du Racing © Radio France - Gaizka Iroz

Lequel est le plus chambreur ?

Baptiste : Quand on est tous les deux ensemble, on est vraiment des poisons. Après, sur le terrain, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si je peux lui mettre deux ou trois pièces, je ne vais pas m'en empêcher. Et lui je pense que c'est pareil. Après, c'est la même chose. C'est mon grand frère, j'ai envie que lui réalise de bonnes performances, c'est la même chose pour lui. Donc on va se chambrer, mais ça va rester correct.

Baptiste, comment analysez-vous l'évolution de Barnabé à Biarritz ?

Baptiste : Je ne rate jamais ses matches et je trouve que ce qu'il a réussi à accomplir c'est quand même impressionnant parce qu'il a fait le pari de venir jouer à Biarritz sans avoir jamais joué en Pro à Lyon et il a su tirer son épingle du jeu. Depuis deux saisons et demie maintenant, il est en constante progression. Il a fait vraiment de très grosses performances sur la saison dernière et sur le début de saison, donc je reste impressionné par ce qu'il est capable de réaliser en ce moment. Surtout quand on prend un peu de recul et qu'on qu'on voit le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là.

Le LOU reste sur une défaite à domicile contre l'UBB, de quoi rendre votre venue à Aguiléra encore plus importante ?

Baptiste : On commence à avoir besoin de points, on a besoin aussi de se rassurer et de se mettre en confiance. Donc, le match de Biarritz, forcément, qu'avec l'équipe, on l'a coché et qu'on va venir avec des intentions. On va essayer d'être compétitif ce week-end. On est averti, moi encore plus, parce que j'avais l'habitude de regarder jouer le BO et on sait à quoi s'attendre. Personne ne prend le déplacement à la légère et au contraire, on sait qu'on va affronter une équipe de Biarritz qui est certainement l'une des meilleures dans le jeu au sol. On en est tous conscients.