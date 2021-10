Top 14 ─ Biarritz : retour à l'équipe type, avec Herron et Armitage, pour la réception de Toulouse

Ils sont cinq. Cinq rescapés du Biarritz Olympique qui ont participé au déplacement de la semaine dernière à La Rochelle et alignés ce samedi pour la réception de Toulouse à Aguiléra (17 heures). Quentin Samaran, Johnny Dyer, Mathieu Hirigoyen, Steeve Barry et Romain Lonca. Face au BOPB et après les succès à domicile contre Bordeaux-Bègles et le Racing se dresse l'ogre toulousain : champion d'Europe et de France en titre. Invaincu en ce début de saison : quatre victoires en autant de match de Top 14.

Côté Biarrot, l'indisponibilité de James Cronin oblige le staff à positionner Guy Millar à gauche de la mêlée. Eliott Dixon est pour la première fois aligné en tant que titulaire. Derrière, la charnière du début de saison (Couilloud/Herron) est de retour, de comme les expérimentés de la ligne de trois-quarts : Speight, Saili et Kuridrani. Malgré le turnover chez les Rouge et blanc, c'est une belle équipe qui débutera sur la pelouse d'Aguiléra, et le banc est d'autant plus impressionnant, notamment avec les présences de la charnière Antoine Dupont / Romain Ntamack.

Compo du BO et du Stade Toulousain

