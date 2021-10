Top 14 - Biarritz : rupture du croisé antérieur pour Romain Ruffenach

Romain Ruffenach ne fera pas son retour à la compétition avant au moins six mois

On pouvait craindre le pire pour Romain Ruffenach en revoyant les images. Samedi, on joue alors la 67e minute contre le Stade Toulousain, Biarritz est mené à ce moment là 6-17 lorsque sur une cravate, le joueur toulousain Iosefa Tekori vient faucher Romain Ruffenach. Sur l'action, le talonneur biarrot de 27 ans a le genou gauche qui se plie. Après de longues minutes au sol, il finit par sortir, avec l'aide du staff médical. Ce lundi, le club annonce que les examens réalisés par Ruffenach montrent une rupture du ligament croisé antérieur.

Sans doute pas un geste volontaire mais un geste déloyal, sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre. C'est le troisième talonneur que perd le BOPB sur les trois dernières semaines. Lucas Peyresblanques d'abord, victime d’une rupture de l’ischio-jambier contre le Racing 92 (4 à 6 mois d’arrêt annoncés). Dans un ruck, il avait subi un mauvais déblayage de l'ailier Juan Imhoff, au dessus du genou. Puis, à la Rochelle François Da Ros, blessé à un biceps à La Rochelle (plusieurs semaines). Biarritz avait d'ailleurs sollicité la direction des arbitres et la Ligue Nationale de Rugby Paris pour évoquer le sujet et tenté de comprendre quels états les barèmes de l'acceptable et des sanctions.

C'est donc un nouveau coup dur pour le Biarritz Olympique qui va devoir se passer de Ruffenach sur les six prochains mois. Six mois pour rejouer (avril), un mois pour retrouver le rythme (mai). Le club est depuis plusieurs jours à la recherche d'un renfort. Selon Canal+, le talonneur Bastien Soury (26 ans), peu utilisé par Toulon cette saison pourrait rejoindre Aguiléra comme joker médical de Lucas Peyresblanques. En attendant, le BO ne compte plus que le jeune espoir, Clément Renaud (22 ans) comme seul talonneur valide à ce jour.

Sur Twitter, le président biarrot, Jean-Baptiste Aldigé a dénoncé la situation : "3 semaines 3 talonneurs blessés pour le BOPB dont deux sur jeu déloyal. La grande campagne pour la sécurité des joueurs bat son plein. Selon que vous serez puissant ou misérable..." en mentionnant la LNR.

à lire aussi Top 14 ─ Biarritz : Camille Lopez devrait évoluer au BO la saison prochaine