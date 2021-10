EN IMAGES - Top 14 - Biarritz-Toulouse : “L’exploit est possible”, les supporters du BO impatients

Biarritz face au Stade Toulousain, à Aguiléra : les supporters biarrots, privés de Top 14 depuis sept ans, avaient évidemment inscrit cette date du samedi 2 octobre 2021 dans leur agenda dès la parution du calendrier de la saison. Sur leur pelouse, ce samedi, ils verront s’affronter le champion de France et champion d’Europe en titre et “leur” BOPB fraîchement remonté dans l’élite mais paré d’une longue et glorieuse réputation dans le rugby français. Et malgré les tensions politiques sur l’avenir du club biarrot qui occupent largement les conversations sur les réseaux sociaux, les supporters ne boudent pas leur plaisir pour ce week-end.

Dès ce mardi 28 septembre, quand le club a annoncé que les 9.000 places assises étaient vendues et que les pesages étaient ouverts, les rouge et blanc ont applaudi sur les réseaux sociaux officiels du Biarritz Olympique.

Qui se souvient de la finale de Coupe d'Europe entre Biarritz et Toulouse ?

Sur la page Facebook du BOPB, certains ont convoqué leurs plus beaux souvenirs. Par exemple, en commentaire du post annonçant la nouvelle, "Vincent Time" a écrit : “Qui se souvient de la finale de coupe d'Europe entre Biarritz et Toulouse ??? Un match très serré ou Toulouse gagne finalement 21/19, il manquait juste une pénalité transformé ou un drop pour Biarritz pour gagner cette coupe, que c'est cruel. La revanche 11 ans plus tard ??? On lâche rien, l'exploit est possible.” Et de partager cette vidéo de la finale de mai 2010.

Grand accueil bien sûr !

Et cette semaine, les supporters sont en pleins préparatifs. “Qui dit grand match dit ? Grand accueil bien sûr !” écrit le club “Aupa BO” sur sa page Facebook. Avant le coup d’envoi, les rouge et blanc sont invités à se retrouver à proximité du stade dès 15h.

Sur la page Facebook d'Aupa BO - Capture d'écran Facebook

Des supporters unis et qui se feront entendre face aux Toulousains. La Banda landaise “Los Alegrios” a d’ores et déjà annoncé sa venue au stade à grand renfort d'"émojis flamme".

Biarritz Olympique - Toulouse, le match sera à suivre en direct sur France Bleu Pays Basque à partir de 17h.