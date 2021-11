Top 14 ─ Biarritz : trois changements pour le déplacement à Pau, première pour Joe Jonas

"Viendra après le temps de se reposer." Les mots de Shaun Sowerby, l'entraineur des avants du Biarritz Olympique avant d'aborder ce choc contre Pau (14h45). Le BO, 14e et dernier au classement (14 points), contre la Section Paloise, 9e (18 pts). Et pour cause, pour ce duel entre concurrents directs à la course au maintien, le staff du BOPB continue - par la force des choses aussi, blessure oblige - de s'appuyer sur une équipe qui a peu tourné dans ce premier bloc du championnat, qui se termine donc par un déplacement en Béarn.

Les trois changements biarrots : Quentin Samaran, qui remplace en tant que pilier droit Luka Azariashvili. Tomas Cubelli, parti avec la sélection argentine, est supplée par Barnabé Couilloud. Quand au poste d'arrière, il sera assuré par le jeune Joe Jonas (20 ans), arrivé au centre de formaiton de Biarritz à l'été 2020.

Les compos

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les déclarations d'avant-match

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix