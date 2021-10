Top 14 ─ Biarritz : trois changements pour le déplacement à Toulon, Cubelli-Perraux à la charnière

Pour le voyage à Toulon ce samedi, le staff du Biarritz Olympique procède à trois changements par rapport à l'équipe qui s'est imposé contre Brive. Une équipe type ou presque avec le retour d'Armitage, et une toute nouvelle charnière avec Tomas Cubelli et Ilian Perraux.

Une occasion à saisir pour le Biarritz Olympique. Le BOPB se déplace ce samedi à Toulon pour le compte de la 9e journée de Top 14 (15 heures). Un match important pour les Rouge et blanc dans la course au maintien face à une bête blessée. Les Toulonnais (13es, ) réalisent un début de saison très moyen (cinq défaites, pour seulement deux victoires et un nul). Pour l'occasion, le staff maintien une bonne partie de l'équipe victorieuse la semaine dernière. Seuls changements : Steffon Armitage, le capitaine et ancien joueur du RCT (entre 2011 et 2016) reprend le centre de la 3e ligne tandis que Tomas Cubelli, l'international argentin et Ilian Perraux débuteront leur premier match de la saison.

Côté Toulonnais, les anciens joueurs bayonnais, le talonneur mugertar Antoine Étrillard et l'arrière Aymeric Luc, renvoyé à Toulon après quelques jours avec le XV de France, seront alignés d'entrée.

Les compos

