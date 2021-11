Top 14 ─ Biarritz : une première "très intéressante" pour Joe Jonas face à Pau

Jouer avec le 15 sur le dos, au Biarritz Olympique ce n'est pas rien dans un club qui a vu les plus grands exploits de Serge Blanco. Et pour sa première feuille de match, sa première titularisation, on peut dire que Joe Jonas n'a pas manqué le rendez-vous ce samedi à Pau, malgré la défaite du BOPB sur la pelouse du Hameauu. Le jeune sud-africain de 20 ans, arrivé à l'été 2020 de Glenwood dans la banlieue de Durban, a réalisé une prestation aboutie.

Il est le joueur, derrière Kuridrani, qui a parcouru le plus de mètres ballon en main (65m en onze courses), il a passé la ligne d'avantage une fois, battu six défenseurs pour trois passes après-contact. Sur l’essai de Couilloud, il est même au départ de l'action, à la demi-heure de jeu. Un ballon récupéré à cinq mètres de son en-but, il relance depuis ses 22 mètres, met dans le vent Clovis Le Bail et Antoine Hastoy et met le feu à la défense paloise. Deux minutes plus tard, Biarritz finit dans l’en-but.

Seul hic : un ballon mal maitrisé en phase d'attaque, en-avant à 25m de l'en-but palois alors qu'il arrivé lancé servi par l'un de ses coéquipiers dans le dernier quart d'heure. Pas de quoi ternir sa prestation, surtout avec l'enjeu de ce match. De quoi confirmer les premières bonnes sensations, et l'action d'éclat qu'on lui avait vu faire en août dernier lors du match-amical délocalisé à Lille contre Bordeaux-Bègles (avant de servir Gavin Stark pour un essai).

"C'était bien, mais je sais que je peux mieux faire"

─ Joe Jonas

"J’ai joué sans pression. Avant le match, ils (les coéquipiers) m'ont dit : « Vas-y, sois toi-même et joue. » J'ai essayé de le faire et j'ai eu l'impression de l'avoir bien fait. Je suis content de ma performance. C'était bien pour mon premier match je crois, mais je sais que je peux mieux faire. Le résultat à la fin est dommage. C'est comme ça, on va continuer à travailler et on verra après pour la deuxième étape de la saison. Même si je me suis blessé après le premier match contre Bordeaux, j'ai l'impression que pour un retour de blessure, j'avais plutôt de bonnes sensations."

Joe Jonas a battu six défenseurs dans son premier match contre Pau © Radio France - Stéphane Garcia

"Cette explosivité ? C'est quelque chose sur lequel je travaille, quelque chose que - je ne sais pas - Dieu m'a donné ce talent. Ça fait partie de moi et je voulais juste l'utiliser au mieux de mes capacités. Et si je peux aider l'équipe à avancer, ce sera bien. Je sais que nous avons beaucoup perdu, qu’il y avait de l’enjeu mais j'ai senti que c'était un bon match pour débuter. Je veux dire, c'est contre Pau oui, il y a un peu de pression parce qu'il fallait aller de l’avant, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. J’ai pu jouer librement et m'exprimer."

"Son insouciance m'a impressionné"

─ Shaun Sowerby

"Il fait un premier match très intéressant, explique Shaun Sowerby, l'entraineur des avants Biarrots. On sait que c’est un joueur avec des qualités. Ce qui m’a impressionné pour sa première, avec sa jeunesse, c’est le courage, l’inconscience, l’insouciance qu’il a eu pour gérer la pression qu’il y avait sur ce match. Je pense qu’il peut devenir un joueur très intéressant s’il continue sur ce chemin."

"Il peut être fier de lui"

─ Ilian Perraux

"La prestation qu’il a réalisée ne m’étonne pas, ajoute l'ouvreur biarrot Ilian Perraux. On le voit, depuis le début de la préparation estivale, c’est un joueur avec énormément de qualités techniques, physiques et il l’a montré sur ce match. Il peut être fier de lui, pour cette première et nous en tout cas on est fier de ce qu’il a fait."