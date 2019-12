Top 14 : Bordeaux-Bègles nouveau leader après sa victoire contre La Rochelle (20-15)

Pour la première fois de son histoire, l'Union Bordeaux-Bègles prend la tête du Top 14. Victoire au bout du suspense (20-15) grâce à un essai de Ravai et quinze points au pied de Jalibert.

Duel de guerriers entre bordelais et rochelais.

Bordeaux, France

L'UBB est partie en trombe (12-0, 30e), l'UBB a douté (15-15, 64e) mais l'UBB a assuré l'essentiel: une victoire 20 à 15 et la première place du Top 14!

Merci Ravai !

Alors que Bordeaux-Bègles et La Rochelle semblaient se diriger vers un match nul, les joueurs de Christophe Urios ont enfoncé les maritimes sur une séance de pick and go. Le pilier fidjien Peni Ravai inscrit le seul essai du match à la 72e minute.

Duel de buteurs

Pendant plus d'une heure, le match s'est résumé à un duel au pied. Le néo-rochelais Jules Plisson (100% au pied) n'a pas tremblé pour répondre au bordelais Matthieu Jalibert (auteur d'un 5 sur 7).

L'UBB a pu compter sur son buteur Matthieu Jalibert. © Radio France - Justine Hamon

Première historique pour l'UBB

Deuxième du Top 14 depuis la deuxième journée, Bordeaux-Bègles détrône Lyon, leader depuis le début du championnat. Les girondins occupent la tête du Top 14 aussi tard dans la saison pour la première fois de leur histoire.

Tous les feux sont au vert, sur le terrain comme en tribunes. 38 503 spectateurs ont participé à la fête et à l'appel du manager bordelais Christophe Urios. Nouveau record pour un match de l'UBB en championnat.