Top 14 - Bordeaux : comment éviter la galère pour aller au Matmut Atlantique

Bordeaux, France

Des coups d'envoi retardés pour permettre au public d'arriver, des trams bondés, des embouteillages monstrueux, des spectateurs obligés d'abandonner leur voiture sur les bas-côtés faute pour pouvoir rentrer chez eux. En 2015, les demi-finales du Top 14 à Bordeaux avaient donné lieu à des scènes surréalistes.

"On s'est ajusté depuis, assure le directeur général de Kéolis Bordeaux Métropole Hervé Lefèvre, et l'Euro 2016 avait été une réussite. On avait eu cinq matches et on avait transporté à chaque fois plus de 20 000 spectateurs. On a appris pour mieux gérer ces gros événements."

Un tapis roulant

Ce qui n'était pas prévu il y a encore une quinzaine de jours, c'est l'interruption de la ligne C du tram entre la gare St Jean et la place des Quinconces en raison de l'incendie du parking des Salinières. "On a créé un tapis roulant entre la gare et la place de la Victoire en renforçant la Lianes 1 et là, les spectateurs pourront emprunter le tram B jusqu'à la Cité du vin où des navettes emmèneront les spectateurs toutes les trois minutes jusqu'au stade. On pense transporter 15 à 18000 personnes, soit par la ligne C au départ de Quinconces, soit par la B au départ de la Cité du Vin." Bordeaux Métropole assure qu'il n'y aura aucun bus ni tram dans ses dépôts ce weekend.

Kéolis Bordeaux Métropole compte s'appuyer sur l'expérience de l'Euro 2016. © Maxppp - Maxppp

L'autre problématique du weekend, c'est la Foire internationale qui se poursuit au parc des expositions situé face au Matmut Atlantique, parc dont les parkings sont habituellement utilisés par les supporters.

Parkings suplémentaires

En raison des demi-finales, l'opérateur Congrès et expositions de Bordeaux a accepté de laisser une partie de ses emplacements aux supporters. Autre possibilité, laisser son véhicule sur le parking de Getrag Ford à Blanquefort d'où des navettes vous emmèneront au stade. Bordeaux Métropole estime que beaucoup de supporters du Stade Toulousain et du Stade Rochelais ont prévu de venir en voiture samedi. Pour l'autre demi-finale Clermont- Lyon dimanche (16h30), le parking d'Auchan Bordeaux-Lac sera exceptionnellement ouvert.

Quel que soit le mode de transport choisi, il est fortement conseillé de prendre ses dispositions pour arriver très tôt au stade. Sans doute le meilleur moyen pour éviter les ennuis.