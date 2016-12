Top 14, Boxing Day : le stade Toulousain bat Clermont 26 à 20

Le Stade Toulousain s'est offert Clermont le leader dans le Stadium. 26 à 20. Le Stade prend la 5me place du Top 14

C'est le match le plus abouti cette saison pour le StadeToulousain qui accroche le scalp des Clermontois au dessus de la table du réveillon de fin d'année.

Une rencontre disputée dans le brouillard devant 25 mille spectateurs au Stadium de Toulouse dans lequel évoluaient les hommes d'Ugo Mola pour la premiére fois cette saison et face à une équipe de Clermont remaniée.

Pourtant ce sont les clermontois qui ont inscrit le premier essai, à la18me minute. Yato profitant d'un trou laissé dans la plus efficace défense du Top 14. La réponse toulousaine arrivait 9 minutes plus tard (Huget, 27me) et se confirmait avant la fin du premier acte (Bonneval 35me). 2 essais qui permettait au stade de boucler la premiére mi-temps sur le score de 21 à 13.

Le deuxiéme acte fut plus équilibré. Les Toulousains débutant plus fort (essais de Fickou à la 42me) avant de céder dans les dernières minutes sur une série de mêlées chahutées (essais de pénalité, 76me). Revenus à 6 longueurs les Clermontois jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour décrocher le bonus défensif qui ne vint jamais.

Toulouse termine l'année sur une victoire importante et se rassure avant un mois de janvier compliqué avec un déplacement au Stade français et deux matches de Champions Cup décisifs.

Les réactions de William Servat et Yoann Huget

"C'est une belle fin d'année ce soir" W. Servat